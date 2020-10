Nakon što joj je ukradena Tesla, vlasnica putem aplikacije izludila lopove

Spuštanje prozora i uključivanje otjeralo je lopove koji su pritom ostavili vozačku u automobilu, pa je policija imala lak posao…

Vlasnici Tesle uz pomoć aplikacije imaju brojne mogućnosti kada su u pitanju različite postavke automobila i kontroliranje istih. A jedna vlasnica u Australiji vjerojatno nikad nije mislila da će upravo pomoću tih stavki koje može kontrolirati online izluditi lopove koji su joj odlučili ukrasti automobil, te na taj način spasiti svoj Model 3 i vratiti ga u sigurne ruke. Kako prenosi Current Affair, Annabelle Brett spremala se za posao kada joj je aplikacija javila da je alarm automobila uključen. Pogled na parkiralište otkrio joj je da njene Tesle više nema, te je u tom trenutku znala da ja automobil ukraden. Budući da joj je gps lokator otkrio da je automobil bio “iza ugla”, odlučila je početi kontrolirati određene funkcije. Tako je spustila prozore, uključila trubu i na taj način lopovima učinila vožnju nepodnošljivom (ukradeni automobil koji trubi nasred ulice definitivno nije mjesto u kojem bi se lopovi htjeli naći). Upravo su zbog toga ekspresno izašli iz automobila i krenuli u bijeg. Nisu daleko došli, budući da je policija odmah bila informirana o svemu, a uz to je jedan od lopova svoju vozačku zaboravio – u Tesli! Uz to, kamera u Tesli također ih je snimila prilikom provale, pa je policiji sve to dodatno olakšalo potragu. Pogledajte video sa cijelom pričom:

Autor. jutarnji.hr