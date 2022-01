Nakon samoubistva oca ostalo troje maloljetne djece, pokrenuta akcija pomoći

Međunarodna nevladina organizacija Islamic Reliefa posjetila je danas Ljubiće kod Viteza kako bi obišla i pružila podršku porodici Petković nakon tragične nesreće kada je samohrani otac Huso Petković izvršio samoubistvo.

Iza Huse Petkovića ostalo je četvero djece, od kojih troje maloljetnih.

Islamic Relief je na zvaničnoj Facebook stranici objavio kako će pomoći Petkovićima.

“U noći s petka na subotu, kad su drugi slavili i veselili se nadolazećoj novoj godini, u porodici Patković dogodila se nesreća. Samohrani otac Huso Patković (48) oduzeo je sebi život vješanjem, ostavljajući iza sebe četvero djece od kojih je troje maloljetno. Fundraising tim “Islamic Reliefa” brzo se odazvao i u jutarnjim satima u nedjelju, 2.1., stigli su pred porodičnu kuću Patković u Ljubiću, općina Vitez. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja odlučeno je da će se porodici Patković pomoći na dva načina: prvi je kroz projekat ‘Responding to Urgent Needs of Socially Endangered Population’, a drugi kroz projekat ‘Stipendiranje jetima'”, naveli su iz ove nevladine organizacije.

Kako su dalje objasnili, Islamic Reliefa pomaže u hitnim slučajevima doniranjem hrane, odjeće, higijenskih te drugih proizvoda koji su najneophodniji u datom momentu, a drugi projekat je dugogodišnji uspjeh Islamic Reliefa kroz koji se trenutno stipendira više od 1.800 jetima (djece bez roditelja) u Bosni i Hercegovini.

