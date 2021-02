Nakon proljetnih dana stiže novi val suhe hladnoće, situacija se komplikuje

U BiH će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

U centralnoj i istočnoj Bosni padavine u tokom noći. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18 °C.

Na snazi je žuto upozorenje za većinu regija u BiH zbog udara vjetra i količine padavina. Na novu promjenu vremena koja je pred nama upozorio je i meteorolog Nedim Sladić.

– Situacija se komplikuje za kraj iduće sedmice kada bi znatno hladnije vrijeme od višegodišnjeg prosjeka u potpunosti poništilo trenutno proljeće koje imamo.

Naredne sedmice više detalja će se znati o ovom potencijalnom i izraženom, izgledno suhom valu hladnoće koji bi prema trenutnim projekcijama modela ECMWF počeo krajem iduće sedmice.

Autor: Hayat.ba