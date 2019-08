Nakon paklenih vrućina, stiže nam kiša, evo i kada

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Dnevne temperature od 32 do 38 stepeni.

U nedjelju, 11. augusta, bit će sunčano i vruće. Vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 25, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni.

U ponedjeljak, 12. augusta, sunčano i vruće ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 25, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

U utorak, 13. augusta, sunčano. Tokom poslijepodneva postepen porast naoblake sa zapada što ponegdje u Bosni može usloviti pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 26 do 32, na jugu od 33 do 38 stepeni.

U srijedu, 14. augusta, pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana, u većem dijelu zemlje, očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom poslijepodneva smanjenje oblačnosti u Hercegovini i Krajini. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 20 do 27, na jugu od 28 do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

