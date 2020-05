Najviše radnih mjesta izgubljeno u oblasti turizma, propala predsezona

Sektor turizma doživio je najteži udarac u pandemiji koronavirusa, kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini, i najviše radnih mjesta izgubljeno je u toj oblasti.

Kako bi se turistička djelatnost pokrenula s mrtve točke spominje se mogućnost uvođenja cestovnih koridora, covid-putovnica, zračnih mostova, ali, zapravo, još nitko ne zna kako će izgledati turistička sezona u 2020. godini i hoće li je uopće biti.



U razgovoru za Fenu stručni suradnik Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Ramiz Bašić kazao je kako je predsezona trajno izgubljena, a turistički djelatnici nadaju se kakvom-takvom oporavku nakon 1. lipnja.



– Za ovu godinu možemo reći da je predsezona trajno izgubljena. U razdoblju od siječnja do travnja 2020. godine u HNŽ-u je ostvareno 22 posto od ukupnih rezultata za prošlu godinu, što se tiče broja dolazaka i noćenja to je oko jedne petine prošlogodišnjih rezultata – kazao je Bašić.



Okrenuti se domaćim turistima



Kada su u pitanu procjene pada broja noćenja i dolazaka u HNŽ-u za ovu godinu, Bašić je istaknuo kako u ovom trenutku nitko ne može dati pouzdanu brojku. Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji, ali i o tome hoće li od 1. lipnja granice u zemljama Europske unije (EU) biti otvorene te hoće li se ponovo dozvoliti zračni pomet, dodao je.



– Oporavak ovisi od toga hoće li se uspostaviti najavljeni cestovni koridori sa zemljama EU o kojima se trenutno razgovara, hoće li se uvesti zračni mostovi i “covid-putovnica” kojom bi se omogućavalo putovanje “od kuće do destinacije”. To su sve pitanja na koja sada nemamo odgovor, a od njih ovisi hoćemo li u srpnju i kolovozu ostvariti neki rezultati – kazao je.



Ponovio je kako u konačnici sve ovisi o epidemiološkoj situaciji, kako kod nas, tako i u Europi.



– Ako epidemiološka situacija bude povoljna, usudili bismo se prognozirati neke bolje rezultate u srpnju, kolovozu i u podsezoni, tako da bi se u HNŽ-u ostvarilo još nekih 30 posto dolazaka i noćenja u tom razdoblju. Na kraju bismo imali otprilike polovinu prošlogodišnjih rezultata (otprilike 300.000 noćenja i oko 150.000 gostiju) – kazao je Bašić, istaknuvši kako je to “optimistične prognoza” s obzirom na trenutnu situaciju.



S obzirom na neizvjesnost dolaska stranih turista, Bašić kaže kako se u ovom trenutku treba okrenut domaćem tržištu.



– Sudeći po informacijama koje dolaze iz europskih država, domaćem stanovništvu upućuju se preporuke da godišnji odmori provodu u svojim matičnim destinacijama kako bi se i njihovo turističko gospodarstvo oporavilo. Stoga bismo se i mi ove godine trebali okrenuti domaćim turistima i uvesti za njih olakšice kako bi proveli godišnji odmor u BiH – kazao je Bašić.



Potreban je zaseban pristup za sektor turizma



Što se tiče mjera pomoći gospodarstvu, Bašić je kazao kako je neophodno da sektor turizma dobije poseban tretman.



– Mjere pomoći gospodarstvu na županijskoj razini još nisu objavljene, nadam se da će uskoro biti. Smatram da je potreban poseban pristup turizmu jer je on uz transport, najpogođeniji sektor. Turizam trpi ogromne štete i neće se sam moći izboriti s novonastalom situacijom – upozorio je.



Bašić je naveo rezultate istraživanja turističkih agencija i tour-operatera zapadnog Balkana, koji su pokazali da je 42 posto turističkih agencija i tour-operatera već počelo s rezanjem troškova i otpuštanjem dijela radnika.



Oko 20 posto njih je već prestalo s radom, dok 41 posto ima dovoljno resursa da održava normalan rad tijekom samo tri mjeseca.



– Agencije i operateri u sektoru turizma, njih 72 posto u regiji očekuje podršku svojih vlada, kako bi nastavili s radom kada se okonča blokada prouzročena širenjem virusa. Nadamo se kako će vlasti nešto poduzet kako bi umanjile negativan utjecaj krize, ali i dalje ostaje pitanje hoće li financijska pomoć i porezne olakšice biti dovoljne kako bi se ograničili nezapamćeni gubitci prihoda od turizma – rekao je Bašić.



On je pozvao sve turističke djelatnike da se u ovom trenutku ujedine i zajednički pokušaju pronaći provediva rješenja.



– Moramo se ujediniti u jedinstvenu frontu za traženje, reklamiranje i promociju novih ideja za spas sektora, kao što su olakšavanje putovanja uklanjanjem ili pojednostavljenjem viznih režima, zatim smanjivanje ili uklanjanje raznih poreza koji povećavaju troškove putovanja, uvođenje poticaja i olakšica za podršku kontinuitetu poslovanja za firme na koje je virus najviše negativno utjecao i slično – kazao je Bašić.



Turizam nakon pandemije neće biti isti



Vezano za budućnost turizma, Bašić je kazao kako su pred nama zasigurno brojne promjene.



– Kada se turistička sezona pokrene, higijenska pravila i standardi u hotelima i ostalim smještajnim objektima morat će biti na visokom nivou, morat će se provoditi temeljna dezinfekcija prostora po globalnim procedurama. Jedan od vodećih svjetskih internet provajdera u sektoru iznajmljivanja smještajnih kapaciteta Airbnb, već je svojim klijentima poslao uputstava o načinu čišćenja objekata i dezinfekciji – kazao je.



U skladu s neminovnim promjenama koje nas očekuju na turističkom tržištu, Bašić je kazao kako će se morati raditi na drugačijoj strategiji turizma.



– Turizmu se treba dati puno više snage i sredstava kako bi bio robusniji, da bi se u budućnosti imao snage izboriti sa sličnim katastrofama. Turizmu u BiH mora se posvetiti puno više pažnje zbog razvoja i rezultata koje godinama postiže. Potrebno je kroz zakonska rješenja ustanoviti uloge i odrediti nositelje razvoja turističke djelatnosti u BiH – zaključio je Bašić.

