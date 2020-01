NAJSMJEŠNIJA SCENA U HISTORIJI Marija: Momak može da dobije kilu, Popović: Hajde Temelkov diži to!

U drugom krugu “Zvezda Granda” predstavio se Aleksandar Temelkov iz Severne Makedonije kome je mentorka Viki Miljković. On se predstavio pjesmama “Ajde site na noze” Jordana Miteva i “Zeg zeg dadumle” Gagi bend. On je razveselio publiku i svoju mentorku, a do samog kraja je bilo neizvjesno. Nagradili su ga svojim glasovima Bosanac, Jelena, Đorđe i Snežana.

“Dobro mali… hajde da vidimo šta će sad da bude. Kad ćeš da se ženiš? Je l’ treba da ti nađemo devojku“, pitale su Marija i Jelena.

“Imam devojku“, odgovorio je Temelkov koji inače uveliko nastupa i pjeva u svojoj zemlji. Marija mu je rekla da je najinteresantniji mali kandidat, a Jelena je podsjetila da je snimak kad je ona njega nosila po studiju uz pjesmu “Kilo gore, kilo dole” imao milione pregleda na Jutjubu.

“Je li Temelkov je l’ možeš ti nju da podigneš?“, pitao je Popović, a on odgovorio “Mogu sigurno“.

“Mali je. Može momak da dobije kilu“, rekla je Jelena ali posle ubjeđivanja Popovića ona je ipak izašla na scenu.

“Hajde Temelkov pokaži šta Makedonci znaju“, rekao je Popović, a publika je aplaudirala.

“Plašim seeee“, rekla je Jelena i dodala da ona ima 66 kilograma. On je rekao da je težak 55.

“Za njega 10 kilograma manje više…“, rekao je Popović i naredio mu “Hajde diži to“.

On se savio i podigo Jelenu, a svi u studiju su aplaudirali, dok je Marija vikala “Bravo, kralju!“

Autor: Grand.online