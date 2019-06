Najmanje 12 osoba povrijeđeno je u urušavanju zgrade u Beču (VIDEO)

Najmanje 12 osoba povrijeđeno je u urušavanju zgrade u Beču, koje je najvjerovatnije izazvala eksplozija plina, saopćila je austrijska policija. Najmanje dvije osobe su teško povrijeđene.

Policija je navela da se eksplozija dogodila oko 16:30 u centru Beča.

Na snimcima i slikama postavljenim na internetu vidi se velika rupa ispred zgrade.

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

(Video credit : Werenfried Ressl) pic.twitter.com/tSgR6s1E2u