Najljepsa avenija na svijetu ima svoj festival

Luksuzna platforma nezavisnog filma



Velikani svjetske sedme umjetnosti poput- Christophera Walkena, Jeffa Goldbluma ili Kayla McLachlana bili su uzvanici, upravo zavrsenog osmog izdanja Champs Elysées Film Festivala. Odrzavali su posjecene masterclass, druzilli se sa profesionalcima i publikom i rado razgovaramli sa novinarima o starim i novim ostvarenjima, koji su ih ucinili poznatim.

Predstavljanjem najkvalitetnijih djela americkog i francuskog, nezavisnog filma, odrzano je 60 pred-premijera, medju kojima “Dragged Across Concerte”, S.Craga Zehlera, sa Melom Gibsonom u ulozi policijskog komesara, sto zeli svima pokazati efikasnost-razbijanjem glava. Potom zanimljive “Pretanders”,, ostvarenje Jamesa Franca ili “The Old Man and The Gun, Davida Loweryja sto je osobno pozdravio, publiku.

Ziri pod predsjednistvom galskog cineasta Stréphanea Brizé je u raskosnoj dvorani cuvenog pariskog teatra Mariigny, nagradio americki dokumentarac “Panokee” Ivete Lucas i Patricka Bresnana,dok je sa galske strane isto priznanje dobio film “Zivi novac”, koji je vec uzbudio duhove u Cannesu. Reditelj Batut je snimio romansu jednog fantoma u parku Buttes-Chaumont.

Osim priznanja publike, studenata, US in Progress, nagrade dugometraznog ili kratkog filma, dokumentarnog, ove godine je uvedeno priznanje kritike pa su novinari, napokon, mogli odabrati najbolja ostvarenja. Dodijeljena je i nagrada France Télévisions sa kojom su media dobila poseban znacaj.

Autor: Dzana Mujadzic