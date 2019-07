Najizazovnija sezona za hrvatski turizam u posljednjih nekoliko godina

Hrvatski turizam proživljava vrlo izazovnu godinu u kojoj je teško očekivati rast, a bit će dobro i ako se ponove lanjski rezultati, za što će se trebati posebno potruditi, jer mnogi hoteli imaju pad rezervacija.

Otkrila je to analiza poslovanja hotelijera u drugom kvartalu Hrvatske udruge turizma koju je u petak predstavio direktor udruge Veljko Ostojić.



– Anketa koju smo radili sredinom juna među našim članicama, a radi se o najvećim hotelskim kućama u Hrvatskoj i pokrili smo dovoljno velik uzorak da govorimo o trendovima, pokazala je da je volumen rezervacija za top sezonu u hrvatskim hotelima sredinom juna bio niži za 3 do 7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zbog toga se ulažu dodatni marketinški i prodajni napori da se realiziraju last minute rezervacije, kako bi se u najboljem slučaju dosegle lanjske brojke. Naznake optimizma bilježe se samo u kompanijama koje su ulagale u povećanje kvalitete usluge – istaknuo je Veljko Ostojić, prenosi Poslovni.hr.



Ostojić ističe kako se radi o najizazovnijoj sezoni u posljednjih nekoliko godina, na što najviše utječe oporavak konkurenata na Mediteranu, ali i naznake recesije na ključnim emitivnim tržištima, dok se Brexitu pripisuje tek neznatna važnost zasad.



Sporiji tempo rezervacija prijavilo je čak 70 posto anketiranih apartmanskih naselja, 62 posto hotela te 44 posto kampova, a jedva petina hotela ima jači broj rezervacija nego lani. Stoga čak 22 posto hotela očekuje da će u ovoj sezoni snižavati cijene, 12 posto očekuje ih slabiju zauzetost, a pet posto manji prihod. Za kampove vlada još manji optimizam, jer njih čak 40 posto očekuje manji prihod u ovoj godini, uz pad zauzeća za 41 posto.



Kao pozitivne faktore na tržišne izglede turizma u 2019. godini ističu rast popularnosti Hrvatske na online portalima, bolju zračnu povezanost i stabilne cijene goriva, kao i jačanje potražnje s novih dalekih tržišta poput Kine.



– U politikama prilagodbe na novu tržišnu realnost vidjet ćemo prave granice konkurentnosti hrvatskog turizma. Najveći izazov ove i narednih godina bit će poslovno okruženje koje je u mnogo segmenata destimulativnije nego u drugim usporedivim državama na Mediteranu, gdje se nalazi naša prirodna konkurencija – istaknuo je Ostojić u petak.



Ponovio je zahtjeve turističkog sektora za snižavanje stope PDV-a, kako bi se otvorio prostor za investicije u podizanje kvalitete i rast plaća. Podsjetio je da je Austrija od 1. novembra 2018. snizila stopu PDV na usluge smještaja s 13 posto na 10 posto.



Mađarska je nakon rezanja PDV na ugostiteljske usluge u prošloj godini s 27 na 18 posto, od početka 2019. stopu snizila na 5 posto, i već vide pozitivne rezultate te odluke. Grčka će od 2020. sniziti stopu PDV-a na ugostiteljske usluge s aktualnih 24 posto na 13 posto, a na hotelski smještaj s 13 posto na 11 posto.



– Grčki hotelijeri objavili su kako 2019. zbog oporavka konkurentskih destinacija očekuju pad broja noćenja za oko 5 posto. Nemojmo čekati da nam se to dogodi, jer jednom kad padnemo, teško se vratiti – istaknuo je Veljko Ostojić.

Autor: Fena