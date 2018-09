Najbizarnija svečana otvaranja u BiH i regiji: Trotoar nije najgore što je političarima palo na pamet otvoriti

U BiH je tokom vikenda svečano otvoren prvi sloj asfalta na lokalnoj cesti Breza – Prhinje. Na otvaranju su bili ministar, načelnik i imam. Umjesto čuđenja što se otvara čak i takva cestica, i to nedovršena, evo podsjetnika na to koje smo sve ludosti gledali.

Primjerice, u Srbiji gledali smo svečana otvaranja novih stepenica, liftova, pješačkih prijelaza, ali i semafora, piše Dnevnik.hr.

U Novom naselju kod Novog Sada svečano je otvoren ne semafor, već početak radova na izgradnji semafora. Samo sat vremena nakon ceremonije, Novosađani su ostali bez vode jer su radnici prerezali cijev. Ministru Aleksandru Vulinu pripala je čast da svečano u pogon pusti lift. Direktor Doma zdravlja u Ražnju prerezao je crvenu vrpcu na vratima čajne kuhinje.

U Srbiji nisu propustili svečano otvoriti i javni WC na groblju, ali i svečano pustiti u rad septičku jamu u dvorištu jedne osnovne škole u Miroševcu.

Svečanim rezanjem crvene vrpce gradonačelnik Kosovske Mitrovice otvorio je nove boksove za kontejnere, i to u projektu u suradnji s Europskom unijom.

Svečano otvoren i – saobraćajni znak

Nekadašnji predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine svečano je otvorio kanalizaciju, a tamošnji političari nisu propustili organizirati hepening i za otvaranje toaleta na željezničkoj postaji u Kraljevu.

Otvorena je i biciklistička staza, pješački prijelaz (novoobojane bijele crte na zebri), ali i prometni znak.

I susjedna Hrvartska ima svoje konje za utrku. U Uredu državne uprave u Varaždinu tadašnja SDP-ova ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović stavila je u funkciju nova dizala. Svečanost je završila vožnjom ministrice i gradonačelnika Ivana Čehoka novim liftom.

Izgrađen je u nas i most preko rijeke Korane, poznat i kao Vukelićev most (bivši HDZ-ov ministar Branko Vukelić), do kojeg se ne može doći jer ne postoje prilazne ceste. 50 milijuna kuna utrošeno je u most koji ne vodi nikamo.

Karlovački župan Ivan Vučić (HDZ) u Udruzi slijepih pustio je u rad klima-uređaj, a bivši HDZ-ova Darko Milinović svojedobno je otvorio praonicu rublja.

80 milijuna kuna utrošeno je na izlazak s autoceste Zagreb – Split prema Dugobabama, rodnom selu roditelja bivšeg premijera Ive Sanadera.

I nasljednik mu, tadašnji predsjednik Vlade Zoran Milanović, iako je zazirao od vrpci, otvorio je dionicu autoceste Zagreb – Sisak. Ta bi autocesta kako joj ime i kaže, trebala spajati Zagreb i Sisak. Zagreb se vidi, ali se do njega ne može, a umjesto Siska na kraju autoceste – šuma.

HDZ-ov ministar Tomislav Tolušić može se pohvaliti cijelom kolekcijom spomen-ploča koje su mu postavljali u Virovitičko-podravskoj županiji dok je bio župan, a nakon što je otvorio šetnicu, park…

U Hrvatskoj su se neki radovi otvarali više puta, poput Pelješkog mosta.

Bitno je otvarati, nije bitno šta, naročito kad se ne mogu otvarati radna mjesta ili tvornice.

Autor: Dnevnik.hr