Nadzorna kamera snimila bombaša u Lyonu

Francuska policija traga za bombašem osumnjičenim da je u petak ostavio torbu-bombu nakon eksplozije u središtu Lyona u kojoj je ozlijeđeno 13 osoba.

U eksploziji paket-bombe u prometnoj ulici središta Lyona, koju je francuski predsjednik nazvao napadom, lakše je ozlijeđeno 13 osoba, dva dana prije europskih izbora.

Jedna od ozlijeđenih je i osmogodišnja djevojčica, navodi list Le Progres.

U toj torbi ostavljenoj ispred slastičarnice u pješačkoj ulici nalazili su se vijci i čavli, naveo je policijski izvor, javlja HRT.

Policija traži biciklista, starog između 30 i 35 godina kojega je sigurnosna kamera snimila na mjestu eksplozije kako ostavlja torbu ispred slastičarnice kratko prije nego što je došlo do eksplozije oko 17.30 sati, rekli su policijski izvori i lokalni gradonačelnik Denis Broliquier.

Policija je evakuirala i blokirala ulicu. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za napad. Antiteroristički odjel pariške policije preuzeo je istragu slučaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je najprije javilo da je osam osoba ozlijeđeno, ali je policija kasnije navela da ima 13 ozlijeđenih, od kojih nitko nije životno ugrožen.

