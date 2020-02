Na Tajlandu ubijeno najmanje 20 osoba, vojska i policija upale u tržni centar

Pripadnici tajlandske policije i vojske zajednički su upali u tržni centar na Tajlandu u kojem je ogorčeni pripadnik vojske Džakrapanth Toma (Jakraphanth Thomma) nasumično pucao na ljude i tom prilikom ubio najmanje 20 osoba.

Kako su objavili iz policije, tržni centar je pod kontrolom, a sada se traga za ubicom.

Policija je istovremeno pozvala sve osobe koje su bile u tržnom centru, da dignu ruke i da se identificiraju.

Policija je ukazala i na mogućnost da se ubica može sakriti među ostalim posjetiocima i tako pokušati pobjeći.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci sa mjesta događaja. Na jednom se vidi napadač koji šeta tržnim centrom sa puškom u rukama.

Sigurnosne kamere iz tržnog centra zabilježile su ovaj moment.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw