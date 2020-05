Na Sarajevski aerodrom stiglo preostalih 20 respiratora

Avion bosanskohercegovačke kompanije FlyBosnia sletio je u poslijepodnevnim satima na Međunarodni aerodrom Sarajevo sa preostalih 20 respiratora iz Pekinga koje je kupila firma Srebrena malina.

Prije nešto više od mjesec u BiH je u prvoj turi stiglo 80 respiratora, a danas je došao i ostatak ovih medicinskih aparata. Danas je bio posljednji rok za uvoz preostalih respiratora, budući da dozvola Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH važi do 27. maja, prenosi faktor.ba.



Srebrena malina će prvo morati platiti PDV kako bi mogla preuzeti medicinsku opremu. S obzirom na to da su ovoj firmi blokirani računi, neizvjesno je kako će to biti učinjeno.



Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrena malina, kojoj su zbog kupovine 100 kineskih respiratora koji su koštali 10,5 miliona KM za potrebe Federalnog štaba Civilne zaštite, a koju istražuje Tužilaštvo BiH, blokirana dva računa u Privrednoj banci, podnijela je molbu Sudu BiH da joj se omogući plaćanje preostalog iznosa PDV-a od 452.475 KM.



Kako je odranije poznato, respiratori neće moći izaći iz carinskog terminala prije nego što se za njih plati PDV.