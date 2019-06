Na području Tuzle aktivirano desetak klizišta

Federalna uprava civilne zaštite objavila je da je vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7.00 sati iznosio 199,26 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), a u odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 77 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 75,4 m3/s.

Načelnik Općine Čelić jučer je, na prijedlog Općinskog štaba CZ, proglasio stanje prirodne nesreće izazvane kišnim padavinama i poplavom.



U toku jučerašnjeg dana iz korita su se izlile rijeke Šibošnica i Gnjica, te drugi lokalni vodotoci koji su uzrokovali poplave u više naselja u općini Čelić. Poplavljeno je oko 40 stambenih i stotinjak pomoćnih objekata, te velika površina poljoprivrednog zemljišta sa zasadima jagoda i drugih poljoprivrednih kultura. Najteža situacija je na prostoru MZ Čelić, Ratkovići, Brnjik, Nahvioci, Šibošnica i Drijenča.



I gradonačelnik Gračanice jučer je na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće uslijed poplava na području dijela Grada Gračanice – istočno od Donje Lohinje, Donje Orahovice do izlaza iz Miričine i doline rijeke Spreče od MZ Miričine do MZ Stjepan Polje.



Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac izmjeren jutros u 7.00 sati iznosi 395 cm (na 300 cm preduzimaju se redovne mjere odbrane od poplava). Spreča se izlila i poplavila je 150 hektara poljoprivrednog zemljišta. Trenutno nema poplavljenih stambenih i drugih objekata.



U protekla 24 sata prijavljeno je aktiviranje desetak klizišta na teritoriji grada Tuzle. Vatrogasna jedinica grada Tuzla je u protekla 24 sata imala je 17 tehničkih intervencija na crpljenju vode, pročišćavanju začepljenih šahtova.



Također, gradonačelnik Jasmin Imamović sinoće je na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, proglasio stanje prirodne nesreće zbog poplava.



Aktivirane su službe: JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla, JKP Komunalac Tuzla, JU Veterinarska stanica Tuzla, JP RTV 72 d.o.o Tuzla, te savjeti MZ na pogođenom području.



Vodostaj rijeke Une u gradu Bihaću u 8.00 sati iznosio je 67 cm, jučer u isto vrijeme iznosio je 76 cm (kritična tačka je 100 cm).



Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu jutros u 8.00 sati iznosio je 201 cm, jučer je iznosio 169 cm, (kritična tačka je 380 cm).



Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.



Visina vodostaja izmjerena u 7.00 sati u Bosanskom Brodu iznosila je 530 cm (pripremno stanje), u Bosanskom Šamcu 382 cm (normalno stanje), te u Orašju 582 cm (normalno sanje).



Usljed obilne kiše u toku jučerašnjeg dana na području općine Travnik došlo je izlijevanja rijeke Lašve i potoka, pri čemu je u Novoj Biloj, Dolac na Lašvi i Donje Putičevo poplavljeno nekoliko kuća i pomoćnih objekata. Danas se voda povukla u većni navedenih lokacija.



U općini Busovača srušen je stari željeznički most na rijeci Lašvi.



Na području Kantona 10 (Livno) zbog kiše koja je jučer i noćas padala sve rijeke su nabujale, ali se nisu izlile iz svojih korita.



Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog kantona je na normalnoj razini, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

