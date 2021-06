Na more bez uslova jedino u Crnu Goru i Albaniju

Vrijeme ljetnih odmora je na pragu, a bh. građane koji planiraju ljetovanje provesti u inostranstvu na moru zanima koje sve uslove moraju ispuniti da bi odmor ovog ljeta proveli u stranoj zemlji.

Tako su pojedine zemlje, kao što su Hrvatska i Turska, relaksirale kriterijume za prelazak svojih granica, a u nekim državama je i dalje obavezan negativan PCR test, kao i karantin.



Hrvatska



Prilikom ulaska u Hrvatsku građani BiH mogu da prilože negativan PCR ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati te neće morati, kako je ranije bilo propisano, ponoviti testiranje nakon ulaska u Hrvatsku ako ostaju duže od 10 dana. Ako su osobe preboljele kovid-19, moći će hrvatsku granicu preći sa potvrdom o preboljenoj bolesti koja važi 180 dana. Takođe, u Hrvatsku mogu ući i sa potvrdom da su vakcinisani, i to 14 dana nakon primanja druge doze vakcine. U Ministarstvu inostranih poslova BiH naveli su da su osobe koje prilikom ulaska u Hrvatsku ne prilože ništa od navedenog, nakon ulaska dužne obaviti ili PCR test ili brzi antigenski test, te vrijeme do prispijeća nalaza provesti u samoizolaciji. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se i u ovom slučaju mjera samoizolacije u trajanju od deset dana. Prilikom dolaska na granični prelaz potrebno je predočiti potvrdu o uplaćenom smještaju. Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja izuzeta su od obaveze predočavanja negativnog rezultata testa i samoizolacije.



Crna Gora



Građani BiH u Crnu Goru mogu ući bezuslovno, to jest na graničnom prelazu nisu dužni predočiti nikakav dokaz da ne boluju od kovida-19, kao ni potvrdu da su preboljeli virus korona, a nije potrebna ni potvrda o vakcinaciji, izuzev ako u Crnu Goru stižu iz zemalja inostranstva.



Turska



Prema novim pravilima, koja su stupila na snagu juče, osobe koje su vakcinisane najmanje 14 dana prije ulaska u Tursku ili su prebolovale virus korona u posljednjih šest mjeseci, uz prikazivanje zvaničnog dokumenta zdravstvene ustanove će moći ući u Tursku bez prikazivanja negativnog PCR testa.



Osobe koje ne ispunjavaju nijedan od dva navedena uslova moći će ući ili s negativnim PCR testom urađenim najduže 72 sata prije leta ili s brzim antigenskim testom urađenim najviše 48 sati prije leta.



Grčka



Uslov za ulazak u Grčku je ispunjen propisani obrazac (PLF) najmanje 48 sati prije ulaska u Grčku, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ili potvrda o primlјene dvije doze vakcine, a da je prošlo 14 dana od druge doze vakcine. Takođe, prilikom ulaska moguće je priložiti dokaz o prebolovanom kovidu-19, prije više od dva, a manje od devet mjeseci. U MIP-u su istakli da, bez obzira na posjedovanje ovih dokaza, građani BiH mogu biti podvrgnuti testiranju prilikom ulaska u zemlјu od strane nadležnih grčkih organa.



Albanija



Građani BiH koji ove godine odluče da na more idu u Albaniju nisu dužni na granici da prikažu PCR test, a neće morati ni ići u karantin. Uz pretpostavku nepostojanja odgovarajućih simptoma koji mogu upućivati na prisustvo zarazne bolesti, za ulazak je potreban odgovarajući dokaz o raspoloživom smještaju tokom boravka u Albaniji. Kao relevantan dokaz može poslužiti potvrda o rezervaciji smještaja ili potvrda o uplati odgovarajućeg smještaja.



Egipat



Građani koji se odluče odmor provesti u Egiptu ući će samo uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Od ovoga su izuzeta djeca starosti do šest godina. Strani državlјani koji dolaze u turističku posjetu popunjavaju poseban medicinski obrazac u koji treba da unesu određene podatke. Traži se i putničko zdravstveno osiguranje.



Španija



Ulazak u Španiju je zabranjen za državljane BiH, osim osobama koje posjeduju boravišnu dozvolu u nekoj od zemalja Šengen zone. Od 23. novembra 2020. godine za one koji ispunjavaju navedeni uslov za ulazak neophodno je i posjedovanje negativnog PCR-a. Tranzit je moguć samo na aerodromu u okviru tranzit zone.



Slovenija



Osobama koje ulaze u Sloveniju, a na crvenoj su listi, određuje se dnevna izolacija. Karantin neće biti određen ako osoba na graničnom prelazu predoči negativan PCR test ne stariji od 48 sati, koji je obavljen u jednoj od država članica EU ili šengenskog područja, a PCR testovi iz BiH se ne priznaju. Moguće je i prikazati potvrdu da je osoba preboljela kovid-19, a da nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma, te potvrdu o vakcinaciji dokazujući da je prošlo više od sedam dana od primanja druge doze pfizera, najmanje 14 dana od uzimanja moderne i 21 dan od uzimanja prve doze astrazeneke. Od aprila se priznaju i vakcine sputnjik V i džonson i džonson, uz dokaz da je od prvog vakcinisanja protekao najmanje 21 dan, te 14 dana od druge doze sinovak i sinofarm vakcina.

Autor: Nezavisne novine