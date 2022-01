Na Aljasci pronađena napuštena beba, uz nju je bila i srceparajuća poruka majke

DOJENČE je pronađeno napušteno u kartonskoj kutiji na Aljasci sa srceparajućom porukom očajne majke koja je rekla da ne može nahraniti svoju bebu.

The Post piše da je bebu u novogodišnjoj noći pronašla stanovnica Fairbanksa Roxy Lane koja je na Facebooku objavila videoporuku.

“Molim vas, pomozite mi”, stoji na početku pisma.

“Rođena sam 31. prosinca u 6 sati ujutro, 12 tjedan prije termina. Mama me rodila u 28. tjednu trudnoće. Moji roditelji, kao i djed i baka, nemaju hrane ni novca da me odgajaju. Nikad mi ovo nisu htjeli učiniti”, piše u nastavku.

“Moja mama je jako tužna jer ovo radi. Molim vas, uzmite me i pronađite mi obitelj koja će me voljeti. Moja obitelj moli za to onoga tko me nađe. Moje ime je Teshawn.”

Hitna pomoć dovezla je bebu u lokalnu bolnicu gdje je utvrđeno da je dobrog zdravlja, prenose mediji.

Lane je u objavi dodala da je dijete pronašla u kartonskoj kutiji u blizini poštanskog sandučića kraj svog doma.

“Mladi roditelji nisu znali za naš Zakon o sigurnom utočištu, koji dopušta da se neželjena djeca ostave u crkvi, bolnici, policiji ili vatrogasnoj postaji”, dodala je pa zamolila sve koji poznaju majku da joj se jave.

“Možda joj je potrebna liječnička pomoć ili se osjeća napuštenom. Jasno je da se osjećala izgubljeno i beznadno i napravila je vjerojatno najteži potez u svom životu i ostavila to nedužno dijete uz cestu bez ičega osim deke. Ali dala je djetetu ime. Voli ga, iako je donijela tu tešku odluku. Spasila sam tu bebu i vjerojatno ću razmišljati o Teshawnu do kraja života”, poručila je Lane.

Autor: Index.hr