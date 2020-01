Muž sa sedam metaka izrešetao bivšu ženu: Nije mi žao što sam je ubio, to mi je bila jedina želja

Branko Manić (50) ubio je jučer bivšu suprugu Violetu Mladenović (51) u dvorištu njene roditeljske kuće u Karavukovu kod Odžaka, nakon čega je pozvao policiju i priznao zločin

Rođaci nesretne žene kažu da je on jučer čekao da Violeta izađe iz kuće u dvorište, a kada se ona pojavila, ispalio je u nju sedam hitaca iz pištolja.

Čekao Violetu da izađe

Njih dvoje su se razveli, a Violeta se vratila kod majke Radmile (85). Jučer oko šest sati ujutro, ona je izašla po drva za šporet. Nije ni zakoračila, kada je na nju, sakriven u dvorištu, zapucao Branko. Jadnica, odmah je pala na beton. Ispalio je ukupno sedam metaka u nju. Najgore od svega je to što joj je on prišao poslije ispaljena četiri hica i ispalio joj još tri – u srce, stomak i glavu, iako je već bila mrtva. Htio je da se osigura da ju je ubio – kažu rođaci ubijene Violete.

Ubica je poslije zločina otišao sto metara dalje od Violetine kuće. Sakrio se kod vrtića i odatle pozvao policiju.

Ubio sam ženu, dođite po mene – rekao je Branko službeniku koji se javio na broj 192. prenosi “Kurir“.

Prema riječima izvora, policija je brzo došla u Karavukovo i uhapsila osumnjičenog ubicu.

Mirno je sačekao patrolu i prepričao zločin. Rekao je da je iz noćne smjene pravo došao do kuće Violetine majke, i to da bi je ubio. Ispričao je da se sakrio i da ju je neko vrijeme čekao da izađe – kaže izvor.

On dodaje da je Manić policajcima rekao da se ne kaje zbog zločina.

Ne kajem se, to sam planirao duže vrijeme. Nije mi žao ni što sam djecu ostavio bez majke. Jedina želja mi je bila da ubijem Violetu i to sam i ostvario – navodno je rekao Manić poslije hapšenja.

Autor: Kurir.rs