Muškarca iz Niša ubila struja tokom krađe, saučesnici ga ostavili mrtvog na ulici

Nišlija Marko M. (48) čije je tijelo sinoć pronađeno u ulici Ivana Milutinovića u Nišu preminuo je od strujnog udara koji je zadobio prilikom pokušaja krađe bakarnih kablova u trafo stanici u selu Krušce.

Kako saznaje Telegraf.rs, on je sa još trojicom prijatelja otišao do jedne firme u ovom selu kako bi ukrao kablove iz tamošnje trafo stanice.

– On je otvorio vrata trafoa, uhvatio se za kabl i zadobio strujni udar usled čega je izgubio svijest. Njegovi prijatelji su se uplašili, uzeli ga, ubacili u kola marke Mercedes i krenuli ka Nišu. Iz vozila su pozvali hitnu pomoć, međutim, do dolaska do ulice Ivana Milutnovićča, gdje Marko živi, on je preminuo. Prestravljeni lopovi su ga izbacili iz vozila, ostavili kola i pobjegli. Oni su iste večeri pronađeni i objasnili su kako je Marko nastradao – navodi izvor upoznat sa slučajem.

Da se radi o strujnom udaru sumnjalo se već na osnovu opekotine na njegovoj ruci koja je karakteristična povređivanju na taj način.

Inače, Marko je poznat policiji po brojnim krađama, a ranije se zvao Stojan A. Međutim, promijenio je ime, vjerovatno da bi mu policija teže ušla u trag.

Autor: Avaz.ba