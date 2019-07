Musemić: Nismo se obrukali protiv Celtica, igračima nemam šta zamjeriti

Fudbaleri Sarajeva su se porazom od Celtica od 1:2 na Cletic Parku, oprostili od kvalifikacija za Ligu prvaka.

Škotski prvak je u ovom dvomeču pokazao da je bolji protivnik i apsolutno zasluženo prošao u drugo pretkolo.



Husref Musemić je nakon utakmice istakao kako nije nezadovoljan, jer je voljni momenat bio na nivou.



“Nisam nezadovoljan. Ono što ja najviše volim je kada igrači imaju dobar voljni momenat, to je bilo večeras. Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, u prvih 15 minuta imali smo dvije – tri situacije i da smo odigrali bolji završni pas, mogli smo napraviti nešto više. Poslije toga smo kažnjeni na slične načine kao i na Koševu”, rekao je šef struke bordo tima.



Dodao je kako je to u drugom poluvremenu bolje izgledalo, ali da su dva-tri igrača zakazala.



“Mislim da smo drugo poluvrijeme odigrali bolje, imali smo dva – tri igrača koja su objektivno zakazala i u ovakvim utakmicama je to puno, ali šta je tu je. Nismo se obrukali i nemam šta zamjeriti igračima. Volio bih da je ostalo neriješeno, ali idemo dalje”, zaključio je Musemić.

Autor: SCsport.ba