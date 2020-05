Musa: Ublažavanje mjera u FBiH ići će u tri faze

U protekla 24 sata u FBiH testirana su 454 uzorka, a pozitivnih na koronavirus bilo je 12. Novi slučajevi registrovani su u SBK, ZDK, ZHK i HNK.

Ukupno u većem bh. entitetu dosad je testirano 18.476, a zaražene su 932 osobe. Prema spolnoj strukturi, žene čine 55, a muškarci 45 posto.



Ove podatke na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare iznio je član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa.



HNK i dalje ima najviše zaraženih – 262, ZDK ima 190, KS 114, USK 90, ZHK 86, TK 81, SBK 43, Livanjski kanton 41, BPK 22 i Posavski kanton tri.



Trenutno su u FBiH hospitalizovana 34 pacijenta pozitivna na koronavirus, od kojih je tri na respiratoru. Do sada se u FBiH oporavilo 385 osoba, a u posljednja 24 sata isto toliko pacijenata.



Od 33 potvrđena smrtna ishoda u FBiH, 19 je muškaraca, 14 žena, a 67 posto preminulih bilo je starije od 65 godina.



– Najvažnije je da proces ublažavanja mjera bude kontroliran, a to će se postići na način da se slučajevi identificiraju, testiraju, izoliraju i da se radi praćenje kontakata. Vrlo je važan i monitoring i kontrola žarišta – rekao je Musa.



Da bi se smanjio rizik od širenja koronavirusa, naglašava, vrlo su važne i preventivne mjere na radnim mjestima.



– Slučaj u Maglaju je to isto pokazao, gdje smo imali tri veća kolektiva među kojima su se javili slučajevi. Važno se pridržavati ovih standardnih mjera – socijalne distance, higijene ruku, respiratorne higijene, ali i imati visoku svijest o simptomima – rekao je Musa.



U narednom periodu posebno treba voditi računa da se smanji rizik od pojave epidemija u ustanovama s vulnerabilnom populacijom, prije svega u zdravstvenim, ali i ustanovama koje se brinu o starijim osobama.



Odgovarajući na pitanja novinara, Musa je istakao da je ZZJZ FBiH na svojoj web stranici objavio preporuke o sprječavanju infekcije u trgovinama, frizerskim i kozmetičkim salonima, ali i u drugim uslužnim djelatnostima.



– Ključne su mjere distanca, maska, higijena ruku. Posebno je to izazovno u frizerskim salonima, gdje usluga predstavlja blizak kontakt. I s tim u vezi napisali smo osnovne smjernice kako se ponašati i spriječiti pojavu infekcije – dodaje Musa.



U prvoj fazi ublažavanja mjera omogućen je rad trgovinama, frizerskim i kozmetičkim salonima i drugim uslužnim djelatnostima, a u narednoj će se ići na povećanje okupljanja do 10 ljudi. Kasnije je u planu i otvaranje ugostiteljskih objekata i tržnih centara.



– To će ići u neke tri faze koje smo planirali, a naravno nakon svake faze ćemo evaluirati i pratiti situaciju kako se ona razvija. Neki razuman rok je 14 dana, koliko se prati svaka faza. Ublažavanje mjera i dovodi do novih slučajeva, to je sasvim sigurno – poručio je Musa.

