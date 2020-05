Musa: Od 15. maja dalje ublažavanje mjera u FBiH

U protekla 24 sata u FBiH testirana su 603 uzorka, a na koronavirus pozitivno je bilo 11 osoba. Novi slučajevi registrovani su u USK i ZDK.

Do sada je u većem bh. entitetu ukupno testiran 20.481 uzorak, dok je koronavirus potvrđen kod njih 953. Prema spolnoj strukturi, od ukupnog broja zaraženih žene čine 54, a muškarci 46 posto.



Ove podatke na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare u Sarajevu iznio je član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa.



U HNK ima najviše zaraženih – 261, ZDK 204, KS 109, USK 101, ZHK 86, TK 81, SBK 44, Livanjski kanton 41, BPK 23 i Posavski kanton 3.



Trenutno je u FBiH hospitalizirano 38 pacijenata pozitivnih na koronavirus, a na respiratorima je njih troje. U FBiH izliječena su 522 pacijenta, dok je 398 i dalje aktivno.



Musa kaže da prilagođavanje mjera treba biti postepeno, a ne da se sve ublaže odjednom. Mjere se trebaju popuštati u kontrolisanom slijedu, kako bi se omogućilo otkrivanje neželjenih učinaka, ali i da bi epidemiološke službe mogle detektirati pojavu novih slučajeva i pratiti kontakte.



Odgovarajući na pitanja novinara, Musa ističe da prosječna zaražena osoba koronavirusom zarazi tri dodatne osobe, dok svaka peta razvija komplikacije.



– Vidjeli smo da je u zemljama s razvijenim zdravstvenim sistemima u vrlo kratkom vremenu ova bolest dovela do prevazilaženja tih kapaciteta. Virus je tu, nema nijednog razloga da nestane, prenos među ljudima postoji i pripremamo se za jesen, da vidimo dalji razvoj situacije – naglasio je Musa.



Svi testovi imaju rok trajanja, navodi Musa, pa tako i onih 150.000 koje je za koronavirus nabavila Federalna vlada. Njihov rok ističe u martu 2021. godine.



Mjere koje trenutno važe u FBiH na snazi su do 15. maja, a nakon toga ide se u njihovo dalje ublažavanje.



– Između ostalog, dio mjera ublažavanja je i puštanje u rad gradskog i prigradskog saobraćaja. Ali u jednim posebnim okolnostima, jer je i dalje cilj smanjiti gužve i raditi dezinfekciju vozila – dodao je Musa.

Autor: Vijesti.ba