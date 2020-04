Musa: Novih 25 slučajeva koronavirusa u FBiH

(Patria) – Član Kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa kazao je da je u Federaciji BiH u posljednja 24 sata testirano 753 uzorka.

“Od toga je 25 novih zaraženih koronavirusom. U FBiH dosad je testirano 13.526 osoba, te da je ukupno zaraženo 811 osoba, od čega su 56 posto žene i 46 posto muškarci. Trenutno je hospitalizovano 49 pacijenata, a pet ih je na respiratoru. Zaključno sa današnjim danom 235 osoba je oporavljeno”, kazao je Musa.

U FBiH se dosad od koronavirusa oporavilo 235 osoba. Nažalost imali smo 32 smrtna slučaja, od čega je 18 muškaraca i 14 žena.

Govoreći o ukidanju policijskog štaba podsjetio je da je ovu mjeru razmatrao Federalni civilni štab.

“Sa aspekta zdravstvenog ništa se nije promijenilo. Nošenje maski, distanca, zabrana okupljanja i dalje je na snazi i ostat će još dugo. Policijski sat ipak je bila jedna sigurnosna mjera”, kazao je Musa.

Pojasnio je da u zadnjih 10 dana imamo ispod 5 posto pozitivnost u broju testiranih uzoraka.

“Javnost se u ovom periodu upoznala na neki način s novom bolešću koja nije bila poznata do prije nekoliko mjeseci i kad sumiramo saznanja vidimo da većina ima blage i umjerene simptome, a dio je bez simpotma, ali smo upoznati i da može dovesti do ozbiljnih medicinskih komplikacija i dovesti do smrt.

S obzirom da smo imali 32 potvrđena smrtna ishoda govori o ozbiljnosti. Najčešće komplikacije su obostrana upala uplaća, zatajenje organa, respiratorno zatajenje, bolesti srčanog mišića i dodatne virusne i bakterijske infekcije. Upoznali smo se i sa epidemijskim ubrzanim širenjem i kako u vrlo kratkom roku može prevazići zdravstvene kapacitete čak i u razbijenijim zemljama.

Zahvaljujući mjerama izbjegli smo eksponencijalni rast”, dodao je Musa.

“Ne treba očekivati da ce doći do potpunog prekida zaraze virusom, ali drustvo i sistem treba nastaviti funkcionisati, tako da će ublažavanje mjera ići postepeno”, naglasio je Musa.

Musa je rekao da smo do sada naučili važnost prevencije, te da i dalje građani izbjegavaju kontakte unutar dva metra.

Autor: Patria