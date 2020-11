Musa: Krizni štab je donio novu odluku, “zaključavanje” je posljednja mjera

Šef Epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Sanjin Musa kazao je za televiziju N1 kako je Krizni štab donio doluku da se u svrhu boljeg odgovora na epidemiju omogući antigensko testiranje, pored PCR-a, s obzirom da dnevnom imaju više od 200 testiranja. Na pitanje da li će doći do “zaključavanja” kazao je kako je to posljednja mjera u ovoj borbi.

“Prednost antugenskog test je da je jednostavniji, brži i jefitiniji. Takav test će doprnijeti boljem odgovoru u trenutku kada imamo i preko 200 testiranja dnevno. On se odnosi na otkrivanje osoba sa simptomima. Ima slabosti, to je senzitivnost. Naše preporuke su da se testiraju osobe s razvijenim simptomima u rasponu od 5 do 7 dana. U slučaju da taj test bude negativan, a osoba ima simptome, onda se osoba testira PCR testom”, rekao je Musa.

Kazao je kako broj zaraženih raste jer se nije smanjio broj kontakata među ljudima i okupljanja u zatvorenim prostorima koji su slabo ventilirani.

“Veliki broj ljudi se zaražava na radnom mjestu, onda to prenose u kućanstvo i to dovodi do porasta. Rješenje je ostati kući, nositi masku, dezinfikovati ruke i površine okolo vas često”, rekao je Musa.

Istakao je kako je “zaključavanje” krajnja mjera kada više ništa nije učinkovito i napomenuo da su kantonalnim štabovima dali široke ovlasti da donesu rigoroznije mjere.

“Krajnji indikator za to je toliko opterećenje za zdravstvene ustanove koje ne bi mogla pružiti pomoć onima kojima je potrebna. U ovom trenutku ove brojke koje rastu, to znači i porast broja hospitlizacija za 2-3 sedmice, to je ono što zabrinjava i želi se izbjeći”, rekao je Musa.

Dodao je kako zabrinjava to što, kada pogledamo dobnu strukturu, bilježi se porast oboljelih u svim grupama pa i onima starijih od 65 godina koji su najugroženiji.

“Situacija je zaista složena”, rekao je Musa.

Apelovao je još jednom na sve političke stranke da organizuju kampanju na način koji isključuje fizička okupljanja.

“Odgovornost je na organizatorima”, poručio je.

Autor: N1/Fokus.ba