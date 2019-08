Murinjo uči njemački jezik i čeka posao: Rasplakao se pred kamerama

Žoze Murinji (Jose Mourinho) teško pada činjenica da je na startu sezone bez posla. Nakon što je smijenjen u decembru u Junajtedu nakon očajne serije odbio je nekoliko ponuda, jer se nadao novoj velikoj klupi.

Ipak prvo se izjalovio Real povratkom Zidana, Inter se odlučio za Kontea, Bajern i PSŽ su odlučili da nastave sa sadašnjim trenerima. Također je imao ponude i iz Azije.

Kaže da teško prihvata odmor.

-Od kada sam u profesionalnom fudbalu sve je kliknulo, ne mogu da živim bez toga. Bilo je i teških trenutaka, ali više radosti, i to je moj život – kaže Portugalac.

– Mnogo mi nedostaje, mislio sam da ću znati uživati u odmoru, ali ništa od toga, prekraćujem vrijeme, učim njemački kako bi spreman dočekao ponudu ako stigne iz te zemlje. Govorim engleski, španski, italijanski i francuski – rekao je “Ze” kako ga zovu u rodnom Setubali gdje se sada odmara.

Mogao bi da stigne poziv iz Njemačke, Kovač je već poslije startnog remija pod pritiskom u Bajernu, a vidjet ćemo šta će se dalje dešavati sa Realom, mada je poslije slabog ljeta, Zidan startovao pobjedom.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA