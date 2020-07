Mrtvu majku sedmicama držao u kući i govorio da je otišla kod unuka

U zagrebačkoj policiji potvrdili su da su 23. jula dobili dojavu o pronalasku mrtvog tijela u porodičnoj kući u mjestu nedaleko od Zagreba, piše 24sata.hr.

Pregledom tijela nisu utvrdili povrede koje bi upućivale na eventualnu nasilnu smrt. Budući da je tijelo već bilo u visokom stepenu raspadanja, prevezli su ga na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju kako bi se utvrdili uzrok i tačno vrijeme smrti. Prema neslužbenim informacijama, žena je preminula početkom jula.

Na mjestu događaja zatekli su i člana porodice preminule 85-godišnjakinje, kojeg su kolima Hitne pomoći prevezli u odgovarajuću instituciju. Riječ je o sinu preminule, a prevezli su ga u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir u Zagrebu, piše 24sata.hr.

Većina komšija kazala je da već neko vrijeme nisu viđali ženu, ali nisu se mogli sjetiti tačno koliko dugo. Preciznija je bila kćerka od brata preminule koja ju je, do ovog nesretnog događaja, redovno posjećivala, kako bi je njegovala i pomagala oko higijene.

– Ja sam dolazila k njoj kupati je, prati, presvlačiti, čistiti, donijeti katkad jesti… Nisam dolazila svaki dan jer imam i svoju obitelj te druge obveze. Imala sam dvije tragedije u obitelji u zadnjih dva tjedna, zbog čega nisam dolazila niti sam znala što se događa – rekla je u razgovoru za 24sata.hr.

– Njen sin je svima govorio da je hrani, nekima je rekao da ju je unuk odvezao u Zagreb, jer je doista imala unuka i unuku u Zagrebu. Čim sam čula tu priču, odmah sam došla do nje provjeriti što se zbiva jer ta priča nije ‘pila vodu’ – priča ona.

– Ne znam zašto to nikome nije prijavio. To nitko ne zna. On je sad u Jankomiru – kratko je odgovorila.

Komšinica ove porodice potvrdila je da su se raspitivali za preminulu, no sin im je rekao da ona zbog vlastite sigurnosti nigdje ne izlazi.

Imali su još jednog sina, koji je preminuo. Susjedi pričaju i da je preminula gospođa imala penziju, dok njen sin nikad nigdje nije radio.

