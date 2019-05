Mozak mi je prestao raditi… Bože, jesu li to sve ugrizi?! Majka se šokirala kada je skinula kćerku nakon vrtića!

Alice Martin iz Tucsona (Arizona) je ostala šokirana kad je po povratku iz vrtića htjela okupati svoju 15-mjesečnu kćerku.

Nakon što je preuzela dijete iz vrtića Tucson Creative Beginnings Preschool, nijedna od odgajateljica joj ništa nije rekla. I to ju je dodatno uznemirilo.

-Prvo sam pomislila jesu li to stvarno ugrizi? Mozak mi je prestao raditi i samo sam počela plakati. Bilo je ih najmanje 25. Policajac koji vodi slučaj je rekao da ih je najmanje 25 – izjavila je Alice za Kold News 13, gdje možete pogledati i video priču o ovom slučaju.

U objavi na Facebooku Alice je napisala:

-Molim vas, podijelite. Upravo smo se preselili u Tucson. Ni pet dana otkad je krenula u novi vrtić moja kćerka je izgrižena više od 25 puta. Policiji sam prijavila zanemarivanje te sam obavijestila nadležne institucije koje vrtićima dodjeljuju dozvole za rad. Istraga je još u toku, ali prošlo je već dva mjeseca i niko mi ništa ne javlja. Nemojte voditi svoju djecu u taj vrtić. Nisu me čak ni nazvali kad se sve to dogodilo, niti su me obavijestili o ugrizima kada sam pokupila kćerku. Svi ovi ugrizi su posljedica samo jednog dana boravka u vrtiću. Molim vas, podijelite!

Policija je fotografirala ugrize te utvrdila da je ugrize nanijelo dijete, a ne odrasla osoba. Policajac Smith, koji vodi slučaj, izjavio je da je policija kontaktirala vrtić kako bi prikupili dodatne informacije. Rekli su im da navodi roditelja nisu potkrijepljeni dokazima i da više od toga ne mogu reći.

-Nevjerojatno je da mi niko ništa nije rekao, pa čak ni kad sam došla po nju. Ne znam što se tačno dogodilo, ali znam da bi dijete koje je toliko puno puta ugriženo plakalo i bilo jako uznemireno – rekla je Alice.

-Činjenica da niko nije intervenirao za vrijeme kad se to događalo mi govori da su djeca bila bez nadzora ili se odgajatelji nisu osvrtali na njihov plač, ne znam. Ali za toliko ugriza je potrebno puno vremena i moja kćerka bi sigurno bila jako uznemirena – zaključila je Alice.

Od incidenta vrtić nije dobio nikakvu kaznu, niti upozorenje te ne žele dalje komentirati ovaj događaj.

Autor: Depo.ba