Mourinho u Romu dovodi tri igrača, poznata sudbina i Edina Džeke?

Roma je jučer objavila da će na kraju sezone momčad preuzeti Jose Mourinho. Bit će to povratak slavnog Portugalca u italijansku ligu, iz koje je 2010. godine otišao kao prvak s Interom.

Sky Sport je objavio da je Mourinho čelnicima Rome već iznio plan za naredni prijelazni rok. Portugalac želi dovesti novog golmana, napadača koji će biti rezerva Edinu Džeki i središnjeg veznjaka. Mourinho i Roma dogovorili su se da će novu ekipu graditi polako te ovog ljeta neće biti velikog trošenja novca za nove nogometaše, prenosi Index.hr

Klub bi nakon dolaska Mourinha mogao napustiti Henrik Mhitarjan. Armenskom nogometašu, koji je ove sezone jedan od najboljih igrača Rome, ugovor traje do kraja sezone. Mhitarjan i Mourinho sarađivali su ranije u Manchester Unitedu. Portugalac ga je prvo doveo na Old Trafford iz Borussije Dortmund, a onda 18 mjeseci kasnije nezadovoljan njegovim igrama prodao Arsenalu.

“Jednom me je Mourinho primijetio na doručku, prišao mi i rekao mi: ‘Zbog tebe me mediji razapinju!’ Odgovorio sam mu: Zaista? Ne radim to namjerno”, prisjetio se Armenac situacije iz Uniteda i otkrio da je s Mourinhom imao najkompliciraniji odnos od svih trenera u karijeri.

Mourinho je o Mhitarjanu govorio da je sjajan igrač, ali da se karakterom ne uklapa u njegovu ekipu jer ne može prihvatiti činjenicu da ne igra u svakoj utakmici od prve minute.

Portugalac je trenirao još dvojicu Rominih igrača – Chrisa Smallinga i Pedra. S njima ima bolji odnos nego s Armencem koji je ove sezone postigao 11 golova uz 11 asistencija.

