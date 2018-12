Mourinho: Neizmjerno sam ponosan što sam nosio grb Manchester Uniteda

Portugalski trener Jose Mouorinho oprostio se pismom od Manchester Uniteda i navijača “crvenih đavola”.

Portugalac je u utorak dobio otkaz od čelnih ljudi slavnog fudbalskog kluba, a dan kasnije se obratio javnosti.

Manchester United igrao je veoma loše od starta sezone i logično uslijedio je razlaz dvije strane.

“Neizmjerno sam ponosan što sam nosio grb Manchester Uniteda i vjerujem da su navijači to prepoznali. Kao što je bio slučaj i u mojim prethodnim klubovima, radio sam sa sjajnim ljudima i vjerujem da će mi neki ostati prijatelji do kraja života. Znam da ste svi upoznati s mojim principima. Svaki put kada zatvorim jedno poglavlje pokažem moje najdublje poštovanje i ne komentarišem moje nekadašnje kolege. Nadam se da će novinari poštovati moju poziciju i dopustiti mi da živim normalan život, sve do momenta kada odlučim da se vratim u fudbal. Sretan Božić”, napisao je Mourinho.

Autor. Nezavinse novine