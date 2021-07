Mostarci otkazali poziv Stanivukoviću na skokove sa Starog mosta: ‘Poštovani gradonačelniče, jako nam je žao…’

Organizacioni odbor Kluba skakača u vodu “Mostari” povukao je pozivnicu gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću za 455. tradicionalne skokove u Mostaru zbog jučerašnjeg komentara na odluku Valentina Inzka da nametne dopune o Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.

“Poštovani gradonanačelniče Stanivuković, jako nam je žao što vaš dolazak na 455. tradicionalne skokove ovim putem otkazujemo. Srebrenica je bolna rana svih nas i uvijek će biti. Na ovom mostu 11. jula skokom bez aplauza “Mostari” obilježavaju Dan žalosti. Srebrenica je otvorena rana svih nas, a vaše izjave u medijima su nešto što je dodatno potreslo sve nas i ovom narodu ponovo stavilo so na otvorenu ranu”, istaknuli su u mailu kojeg su poslali Stanivukoviću.

Jučer je Stnivuković, podsjetimo, kazao da je to najveća moguća katastrofa.

“To je jedan strahovito loš potez. Iako nikad ranije nisam za njegov rad to rekao, za ovaj potez mogu reći da je kukavički. Pokazujete neku vrstu hrabrosti prije nego što odete. Mislim da je to veoma loše i može tenzije dodatno produbiti, to nikako nije dobro za Republiku Srspku i za naš narod. Bilo koja vrsta nametanja nije dobra, da mi neko nameće mišljenje ili pogled na historiju, to je za mene pogubno i štetno. Bilo koja vrsta prisiljavanja u BiH pokazala se kao veoma loša po cijelu Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Stanivuković.

Autor: Nap.ba