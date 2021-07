Mostar i danas najtopliji sa 40 stupnjeva, sutra u Bosni kiša i pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeveroistočnim područjima.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 21stupanj, Sokolac 30, Ivan-sedlo 31, Livno 32, Gradačac i Srebrenica 33, Neum, Tuzla i Zvornik 34, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Grude, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo 35, Doboj, Široki Brijeg i Trebinje 36, Zenica 37 i Mostar 40 stupnjeva.

Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prijepodne pretežno sunčano uz umjereno naoblačenje poslijepodne. Tokom dana u većem dijelu Bosni se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna 23 do 29, na jugu od 30 do 36 stupnjeva.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16, na jugu do 27 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

