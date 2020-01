Monika otkrila strašne detalje torture Malčanskog berberina: Tukao me i šišao svaki dan

Višestruki silovatelj Ninoslav Jovanović u bjekstvu je već trinaesti dan, a intenzivna potraga policijskih ekipa za Malčanskim berberinom nije prestala ni tokom novogodišnje noći i trajat će, prema riječima direktora policije, sve dok ne bude priveden pravdi.

Nakon punih devet dana agonije i opsažne potrage za Monikom Karimanović (12) iz niškog sela Suvi Do, koju je 20. decembra oteo zloglasni Malčanski berberin, djevojčica je pronađena u nedjelju u ataru sela Pasjača, a sada je dala izjavu policiji.

– Tukao me i mučio svaki dan. Govorio mi je da će nas policajci oboje ubiti ako nas uhvate. Mnogo sam se uplašila – ispričala je policajcima mala Monika Karimanović.

Monika je do detalja opisala kako ju je monstrum na putu do škole presreo na ulici u Brzom Brodu. Djevojčica je ispričala i šta joj je sve Malčanski berberin radio dok ju je vukao sa sobom po unaprijed pripremljenim zemunicama i napuštenim vikendicama po selima između Niša i Knjaževca.

– Dok sam išla u školu, zaustavio je auto pored mene i rekao mi da je zalutao jer je neki put zatvoren zbog izgradnje. Rekao mi je da se zaposlio u školi kao domar. Zamolio me da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Međutim, čim sam sjela u auto, odvezao me je do groblja, pa me odveo u šumu – ispričala je djevojčica policajcima.

Monstrum ju je zatim ubacio u zemunicu kod Malčanske petlje, gdje joj je malo skratio kosu, a nakon toga je počela jeziva psihička i fizička tortura.

– Mučio me, prijetio mi… Svakog narednog dana tjerao me da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo, radio mi je ružne stvari. Stalno mi je govorio da policajci ne jure samo njega, već i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate – kazala je Monika.

Koliko je Jovanović isprao mozak djevojčici tokom desetodnevne torture, pokazuje i to što se ona uplašila od policajaca koji su je spasli. Naime, kad ih je vidjela, u panici je rekla: “Nemojte da me bijete, molim vas… Zovite mi mamu…”

Malčanski berberin viđen je u nedjelju u svrljiškom selu Pasjača, gdje se krio u napuštenoj vikendici.

Prijetio pištoljem

Vlasnik te kuće Emil Živković kaže da je tog dana sa sinom odlučio da svrati u Pasjaču, da provjeri da li je sve u redu s vikendicom.

– Vidjeli smo odškrinuta vrata na kući i čuli smo da nekog ima na spratu, pa smo pozvali policiju. Međutim, monstrum je tad iskočio kroz prozor na terasu, pa je preskočio verandu i počeo bježati. Moj sin je viknuo da ima pištolj, iako to nije tačno, pokušavajući da uplaši manijaka, ali ovaj je viknuo da imao i on i otrčao je. Ubrzo su stigli policajci i našli otetu djevojčicu na spratu. Bila je preplašena, promrzla, gladna… – rekao je Živković.

Više stotina policajaca nastavilo je potragu za Malčanskim berberinom, a koliko je ta potjera teška, pokazuju i podaci da je na potezu od Knjaževca do Niša otkriveno čak 12 lokacija na kojima je monstrum sakrio hranu i vodu.

Ipak, direktor policije Vladimir Rebić ubjeđen je da je pitanje vremena kada će Malčanski berberin biti uhvaćen.- Nećemo povući policiju s terena dok ga ne pronađemo. Jasno je da je Jovanović planirao zločin, budući da se od avgusta vodi kao nestala osoba, a to vrijeme je očigledno iskoristio da pripremi prostore u kojima se krio sa svojom žrtvom – rekao je Rebić.

Aleksandra Karimanović, Monikina majka, kaže da se njena kćerka osjeća dobro i da je prespavala cijelu noć. – Spavala sam s njom i nisam htjela da je opterećujem pitanjima o tome šta se desilo. Monika je bila preumorna, brzo je zaspala i prespavala čitavu noć. Dobro se osjeća. Raspituje se za tatu, brata, drugare iz škole – kaže Aleksandra.

Prema njenim riječima, Monika potpuno normalno komunicira s ljekarima i medicinskim sestrama.- Ona je moja lavica, hrabrija je od mene tri puta. Priča s ljekarima, svjesna je svega, jeste izmučena, ali će se oporaviti. Mnogo sam sretna, ne mogu da vam opišem taj osjećaj – ispričala je ona, prenosi Alo.rs.

