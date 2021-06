Moguće ukidanje ograničenja za građane BiH pri ulasku u Hrvatsku

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i čelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović rekao je u ponedjeljak u Zadru kako referentni centar za epidemiologiju upravo raspravlja o temi prelaska granice, odnosno utvrđuje se popis sigurnih zemalja, a misli da će od danas na tom popisu biti i BiH.

Na pitanje kako to da državljani Srbije smiju ući u Hrvatsku bez kriterija, odgovorio je da odluka o prelasku granice ističe potkraj ovoga mjeseca, a nova će biti donesena u sljedećih nekoliko dana za razdoblje od 1. srpnja, prenosi Hina.



– U ovom trenutku je cijela Europa u zelenom, barem kada govorimo o našim emitivnim tržištima, dosta je i trećih zemalja u zelenom, no svaka država ostavlja sebi slobodu da odluči kako će se prelaziti njene granice – rekao je.



Dometnuo je da se danas utvrđuje popis sigurnih zemalja, što će biti prezentirano na sastanku nacionalnog stožera. Misli da će od danas na tom popisu biti i BiH.



Ono što je sigurno, za one zemlje koje su zelenom, za tranzit se sigurno neće tražiti nikakve dodatne potvrde vezane uz testiranje, preboljenje ili dokaz o cijepljenu, što se tiče boravka u Hrvatskoj o tome se razgovara, poručio je Božinović.

Autor: Fena