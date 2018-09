Modrić: Hrvatska daleko od svoje prave forme

Nakon sinoćnje uvjerljive pobjede Španjolske nad Hrvatskom (6:0) u Ligi nacija, trener španjolske nogometne reprezentacije Luis Enrique kazao je kako je Hrvatska igrala dobro početnih dvadeset minuta, no da je nakon toga Španjolska u potpunosti potisnula svjetskog doprvaka.

“Pred sobom smo imali Hrvatsku, svjetskog doprvaka, reprezentaciju koja jako dobro igra presing. Bilo nam je teško iznijeti loptu prema naprijed. U početnih dvadeset minuta imali su svoje prilike no od tog trenutka sve se promijenilo”, rekao je Enrique na konferenciji za medije u Elcheu nakon utakmice, javila je Hina.

“Naš nogomet je zatim bio brz, okomit, dobar između linija… Ramos s promjenama smjera igre, dolasci bočnih igrača naprijed, Asensio sa svojim fantastičnim golovima i dodavanjima, točnost i brzina Rodriga… Gotovo sve mi se svidjelo”, dodao je.

Španjolska je pobijedila sa 6:0 Hrvatsku, nanijevši joj najteži poraz ikada, te je upisala i drugu pobjedu u Ligi nacija, nakon što je u subotu u Londonu pobijedila Englesku 2:1.

“Potisnuli smo reprezentaciju koja ima Rakitića i Modrića, a to nije lako. Sve nam je pošlo za rukom u ovoj utakmici”, istaknuo je Enrique, koji je preuzeo klupu Španjolske nakon Svjetskog prvenstva na kojem je “Furia” ispala u osmini finala od domaćina Rusije. Enrique je debitirao dvjema pobjedama, nad četvrtom momčadi s prvenstva te finalistom.

“Bilo bi jako jednostavno reći da je ovo moja Španjolska, ona koja zabija puno golova a prima ih malo. Ovaj tjedan nam je sve odlično pošlo za rukom, no vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Bez obzira na rezultat protiv Hrvatske ovo je bila spektakularna večer jer sam vidio motivirane i odlične igrače. Kada igraju ovako kvalitetno, Španjolsku je teško zaustaviti”, zaključio je španjolski izbornik.

Hrvatski kapetan Luka Modrić nakon utakmice ustvrdio je da je Hrvatska još uvijek daleko od svoje prave forme.

“Nismo ovo očekivali, bio je to jako težak poraz. U utakmicu smo, međutim, ušli jako dobro, prvih 20 minuta je bilo doista dobro. Svi zajedno smo radili dobar presing, pa imali dvije ili tri čiste šanse za pogodak, no nismo zabili. Kada smo, pak, primili prvi gol a posebno drugi raspali smo se”, rekao je 33-godišnji vezni igrač.

Dodao je kako su nakon toga šoka “Vatreni” počeli igrati svatko za sebe.

“Nismo pomagali jedan drugome, daleko smo stajali od igrača a protiv ovakve ekipe to je ubojstvo. Žalosno je reći, ali na kraju je i još dobro prošlo. Kasnije smo se tijekom utakmice ispuhali, vjerojatno još nismo svi u punom treningu, početak je sezone. Ali opet, bez obzira na to, nedopustivo je da ovako rasprodajemo ugled kojeg smo tako teško stekli”, istaknuo je Modrić.

Modrić je kazao da ih Španjolci nisu ničime iznenadili na terenu.

“Znali smo da su dobra ekipa, da igraju nogomet kakav su prikazali večeras. Protiv ovakve ekipe moraš biti kompaktan, moraš trčati, moraš se boriti a mi smo u ovom trenutku još daleko od naše najbolje forme. Dopustili smo im da lako igraju što su oni kažnjavali. Nedostaju nam i neki igrači što je, također, jako bitno jer mi smo ekipa koja nema toliko igrača kao što oni imaju”, rekao je Modrić.

Hrvatska će idući mjesec u Rijeci na Rujevici odigrati drugu utakmicu Lige nacija protiv Engleske. Englezi su u subotu izgubili u Londonu s 1-2 od Španjolske.

“Engleska pred praznim tribinama, to nam je opet teška utakmica, ali ima još mjesec dana do nje. Moramo se dobro pripremiti, dignuti u formi kroz klubove koliko možemo, te izvući pouke iz ovog poraza. Ne smijemo si ovo dopuštati jer smo teškom mukom došli tu gdje jesmo pa to sada ovako lagano rasprodavati. To nikako ne smijemo”, poručio je hrvatski kapetan.

Autor: Fena