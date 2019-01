Mladić potrošio više od 26 hiljada eura na plastične operacije da bi izgledao kao Majkl Džekson

Leo Blanko (Blanco) iz Buenos Ajresa, koji ima 22 godine, navodno je potrošio više od 26.000 eura na plastične operacije u pokušaju da liči na svog idola, kralja popa Majkla Džeksona (Michael Jackson).

Mladi Argentinac je pod hirurški nož odlazio do sada 11 puta.

Blanko je samo jedan od nekoliko hiljada ljudi širom svijeta koji žele da izgledaju kao Majkl Džekson, ali ono što njega ističe u odnosu na ostale je potpuna opsesija likom i djelom kralja popa.

Počeo je pratiti rad Majkla Džeksona kada je imao 15 godina i već tada je znao da želi da izgleda kao on. Već u tim godinama mladi Blanko se podvrgnuo prvoj operaciji i u narednim godinama je ukupno 11 puta išao pod nož.



Ipak Leo smatra da još nema potpuno identičan izgled kao Majkl Džekson i namjerava da još nekoliko puta ode na operacije dok ne bude u potpunosti zadovoljan svojim izgledom.

Priznaje da je do sada potrošio više od 26.000 eura na operacije, ali ne zna tačan iznos novca koji je potrošio na razne kozmetičke proizvode.

Imao je četiri zahvata na svom nosu, kao i operacije na obrazima, bradi i vilici. Rezultat ovih operacija je fascinantan, što potvrđuje veliki broj fanova koje ovaj Argentinac ima na društvenim mrežama. Ljudi ga svakodnevno prate i žele da se slikaju s njim na ulici.

Ipak, za njegovu porodicu ova transfromacija je uznemirujuća. Leova majka ističe da je veoma zabrinuta zbog čestih operacija kojima se podvrgava njen sin, i da je situacija postala alarmantna.

-Ponekad gledam u njega i pitam se da li je to moj sin – rekla je Leova majka.

Utjecaj plastičnih operacija koje je imao je ogroman, i to se naročito vidi na fotografijama koje prikazuju mladog Lea prije brojnih odlazaka pod nož.

Ipak, on smatra da je još daleko od svog cilja, a to je da bude najbolji imitator kralja popa na svijetu.

-Uložio sam svoje tijelo i dušu, kao i sav svoj novac da bih bio najbolji Majkl Džekson na svijetu – rekao je Leo Blanko.

