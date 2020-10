Mladi Zmajevi izgubili u Njemačkoj, primili jedini gol nakon sudijske greške

U sedmom kolu kvalifikacija za EURO U21, mladi Zmajevi poraženi su od Njemačke sa 1:0 i tako izgubili sve šanse za plasman na EURO prije posljednjeg kola.

Zmajevi su sjajno stajali na terenu. Imali su i nekoliko dobrih prilika preko Hasića i Demirovića, ali nedostajalo je preciznosti u završnici.

Njemačka nije stvarala neke ogromne prilike, ali uz “vjetar” od strane sudija došli su do gola u 29. minuti, Nmecha je savladao Kovačevića, a prethodno je napravio evidentan faul nad Amarom Beganovićem.

Prosudite sami:

Lukas Nmecha has been scoring like crazy for Germany U21 but I’m sure he’ll never get a call from Löw because he’s good and fun. pic.twitter.com/j0BsM0S7ZK