Mladen Grujičić: Ne možete se ponašati kao neodgovorna djeca koja neće da se igraju ukoliko nije po njihovom

Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice nakon što ja smijenjen Ćamil Duraković kazao je da su navikli na neodgovorno ponašanje pojedinih Bošnjaka, jer poslije svakog problema oni napuštaju skupštinu.

– Ovdje ima tačaka i mimo Ćamila Durakovića i njegove smjene, koji su u interesu opštine, u interesu građana Srebrenice i Bošnjaka i Srba. Ne priliči ljudima koji su birani iz jednog naroda i koji očekuju od njih rješenje problema. Mi imamo dosta problema međutim imamo i dosta neistina koje su iznešene, predočene kao problemi jer znamo za dnevno političku borbu se koriste neistine.

Svi argumenti se nalaze u kabinetu načelnika i u strukturama opštine Srebrenica i tu se mogu dobiti prave informacije i o problemima, i o rješenim problemima, i o projektima koji su u toku i koji će biti realizovani. Ovakvo ponašanje treba da osude građani Srebrenice jer ne možete se ponašati kao neodgovorna djeca koja neće da se igraju ukoliko nije po njihovom.

Ovdje postoji za i protiv. Dakle oni koji su protiv mogu da glasaju protiv, oni koji su za mogu da glasaju za, i to je demokratsko pravo. Kako su birani tako su i razriješeni. Tako se bira i načelnik, neko glasa za, neko glasa protiv. Ne možemo koristiti uvijek medije, one i zlonamjerne koji su okrenuti prema Srebrenici da svaku smjenu ili svaki detalj u Srebrenici koristimo u dnevno političku borbu protiv određenih političkih grupacija ili određenih mišljenja. Svi su ovdje imenovani, postavljeni privremeno, ne da budu tu doživotno.

I načelnik opštine i svi oni koji obavljaju neku funkciju. I ti ljudi moraju biti odgovorni i dostojanstveni bez obzira da li oni danas bili smijenjeni, da li ne bili smijenjeni. Ja ću ako bude smijenjen, onda ću ja da radim svoj posao, svaki dan da radim neke scene, probleme. Ako bude predsjednik ja to neću raditi. Mislim da to nije dobar stav, da to nije odgovorno prema građanima Srebrenice i mislim da će sve normalno funkcionisati i poslije ovog današnjeg dana jer mi smo započeli mnogo projekata koji su u toku i mi ćemo tako nastaviti, bez obzira kakva politika se vodila i ko spremao kakve incidente u Srebrenici.

Nijedan incident se ne smije desiti, Srebrenica je bila i bit će mirna opština, za sve građane bezbijedna. Naravno, politička arena je ova skupština, tu mi trebamo da sukobimo svoja mišljenja ali sa argumentima i ja ću to činiti svakodnevno. Spreman sam na svaku kritiku, na svaku osudu, na svaku smjenu, reizbor, smjenu, sve živo, ali jednostavno sa argumentima, ne sa lažnim informacijama, iz Srebrenice. Ja ću svaki put demantovati svaku informaciju koja ode odavde a nema utemeljenje u istini- zaključio je Grujićić.

Autor: Avaz.ba