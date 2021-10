Mirko Šarović: Dodiku ne vjerujem ništa, njegovo ponašanje graniči s ludilom

Mirko Šarović, lider SDS-a, rekao je na press konferenciji opozicije RS da će nastaviti aktivnosti i zahtjeve koje su istakli na protestima u Banjoj Luci.

– Današnji zaključak je da nastavimo aktivnosti koje se tiču protesta i poslije protesta. Nije ispunjen ni jedan zahtjev od strane vlasti. Nije ispunjen osnovni zahtjev koji se odnosio na sprječavanje medijskog mraka u RS, prije svega od javnog emitera RS – rekao je Šarović.

Nastaviti proteste

Istakao je da su dogovorili da će nastaviti proteste.

Naši zahtjevi će se povećati u odnosu na početne – rekao je Šarović te dodao da su se obratili organizaciji evropskih javnih servisa, a u pismu su opisali situaciju u BiH, posebno u RS.

– Vezano za različite inicijative koje smo dobili od Milorada Dodika, posebno kada je u pitanju Tužilaštvo, VSTV, Sud BiH.. jednostrane odluke, odluke koje bi prizivale rat su neprihvatljive. Nemamo ništa protiv, ali postoji način na koji se to radi. Želimo da istaknemo i izjavu predsjednika Srbije koja je nedvosmislena i jasna. Dejtonski mirovni sporazum nema alternativu. Izjava Vučića je takva da se predsjednik SNSD-a mora zamisliti – rekao je Šarović te dodao da je i za Vučića neprihvatljiva jednostrana odluka.

Identificirati pojedince

Naveo je da se moraju identificirati pojednici koji potpiruju strasti kako bi se ostvarili politički ciljevi i ugrabilo povjerenje glasača.

– Mislim da aktuelna vlast, umjesto da se bavi normalnim temema, rješava pitanja kriminala i korupcije, pribjegava nekim drugim temama koje mogu da u BiH izazovu potpuno neprihcvatljive.

Komentirao je i navode o tome da li će ili neće biti rata na prostoru BiH.

– Dosta je bilo više. Ljudi osvjestite se. Ne postoji niti jedna ideja koja bi bila bitnija od nečijeg života. RS može da napreduje samo u miru. Ko god rizikuje mi ćemo se protiv njega boriti. Ne vjerujem Dodiku ništa, on je najveći problem za RS. Onim putem koji on ide nije dobar. To se graniči sa ludilom – kazao je Šarović.

Autor: Avaz.ba