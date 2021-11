Miralem Pjanić ozbiljno razmišlja o završetku reprezentativne karijere?!

Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić ozbiljno razmišlja da završi reprezentativnu karijeru, prenosi Avaz.

Mnogo stvari utjecalo je na ovakvo razmišljanje dugogodišnjeg reprezentativca BiH. Skandiranje, zvižduci, vrijeđanje grupe navijača, koji su tokom subotnje utakmice čak tražili od Selektora da iz igre izvede bh. veznjaka, a potom i orkestrirana medijska hajka nekoliko bh. portala, snažno su pogodili – jednog od najboljih bh. igrača svih vremena.

Miralem Pjanić je zbog toga već u 31. godini jako blizu konačne odluke da završi reprezentativnu karijeru. Već danima lomi da tu odluku “prelomi preko jezika”, te sve iz sebe “istrese” u javnost.

Pjanića smo, naravno, gledali i u boljim izdanjima nego što je to bio slučaj protiv Finske, premda ne treba zanemariti ni to da je u subotu, prema analizi statističkog portala Sofascore koji prati niz fudbalskih elemenata (od dodavanja i centaršuteva, do driblinga i duela), bio naš najbolje ocijenjeni starter, te da je uz rezerviste Luku Menala i Amera Gojaka dobio najbolju ocjenu. Ta ocjena nije rezultat, kako to kažu fudbalski stručnjaci, “okometrije”, nego kompjuterskog praćenja igrača, navodi Avaz.

Zar je zbog svega toga, ali i dubokog, neizbrisivog traga u bh. fudbalu, zaslužio uvrede i medijsku hajku, odnosno da se loša igra ekipe i sve boljke našeg državnog tima svale samo na njegova leđa.

Pjanić je za naš državni tim odigrao 103 utakmice i postigao 15 golova.

Autor: Avaz.ba / Sportske.ba