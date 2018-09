Mir u BiH svi uzimaju zdravo za gotovo, a to nije tako

Hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović ugostio je washingtonski institut za politički analizu, Brookings. Nakon govora Predsjednice, novinarima nije omogućeno da joj direktno postavljaju pitanja.

Hrvatska predsjednica je govorila o ulozi Hrvatske u Evropskoj Uniji, nastojanjima te zemlje da pomogne susjednim zemljama da se integriraju, te želji Hrvatske da ima najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim Državama.

“Predsjednik Trump je rekao da će Amerika biti uz one zemlje koje poštuju Ameriku, i koja obezbjedjuju sa svoje strane fer trgovinu; no to isto žele i zemlje Unije od Amerike, zemlje koje su najveće saveznice Sjedinjenih Država”, kazala je Grabar-Kitarovic.

Ona se posebno osvrnula na odnose koje vlada u Zagrebu ima sa susjedima u regionu poželivši Makedoniji ispred svoga naroda, uspjeh na referendumu, i najbolje želje za ulazak te zemlje u Evropsku Uniju – što je, kako je naglasila, cilj Hrvatske za sve susjedne zemlje koje imaju takve aspiracije.

Hrvatska predsjednica govorila je i o BiH.

“Javno me kritiziraju neki političari u BiH za miješanje u njihove unutrašnje poslove. No, u današnjem svijetu, kada su u pitanju ljudska prava, te prava nacionalnosti i manjina, pozivati se na unutrašnje stvari – je, moram reći, nešto što rade nedemokratske zemlje.

Ako pogledamo izvještaje State Departmenta o stanju ljudskih prava, ili posebno prava etničkih i vjerskih manjina u tim zemljama, uključujući BiH, mislim da je korisno o tome govoriti. Uz to, Hrvatska je potpisnica Dejtonskog Sporazuma, koji je Ustav BiH. Stoga je i naša obaveza učiniti da se poštuje taj Ustav, kako bismo zaštitili prava hrvatskoga naroda, koji je jedan od konstitutivnih u BiH.

I zato se ja nikada neći umoriti, ili biti obeshrabljena u borbi za jednaka prava sva tri naroda, uključujući i hrvatski – čak i ako me se optužuje da se miješam u unutrašnje stvari BiH. Jer, to i nije slučaj – ovo što radim je poštivanje odluke Ustavnoga suda BiH, koja kaže da važeći izborni zakon nije u skladu sa Ustavom te zemlje.

Stoga želim da rezultati izbora u BiH dovedu do jedne funkcionalne vlade, i centralne, i na nivou Federacije, koja će zaštiti i hrvatski narod kao konstituvni narod u BiH.

Dakle, Bosni i Hercegoivni želim sve najbolje u nadi da ćemo nakon 7. oktobra moći govoriti o BiH koja ide u pravcu novih reformi, veće stabilnosti, kao i političke emancipacije.”

“Istodobno sam”, kazala je hrvatska predsjednica, “zabrinuta nedostatkom interesa medjunarodne zajednice za BiH, kako Amerike, tako i EU”.

“Čini mi se da mir u BiH svi oni uzimaju zdravo za gotovo, a to nije slučaj. Dovoljna je iskra , jedan incident, koji bi mogao izazvati lančanu reakciju, seriju dogadjaja koji bi imali posljedice za cijeli region”, rekla je Grabar-Kitarović.

Govoreći o odnosima sa Beogradom, kaže da, usprkos njenim velikim političkim kapitalom koji je, kako kaže, uložila u poboljšanje odnosa sa Srbijom – nije zadovoljna retorikom koja stiže iz glavnog grada te zemlje.

Jer, dodala je, u nekoliko minuta izjava, može se stvoriti nepovoljna situacija za koju onda trebaju godine kako bi se ispravila.

“A mi želimo”, kazala je Grabar-Kitarović, “normalizaciju u potpunosti, i kompletno rješenje preostalih problema iz prošlosti, uključujući nestale sa obje strane”.

Autor: VOA