Minusi stižu u BiH: Evo kakav nas decembar očekuje

Nakon iznadprosječno toplog perioda s izraženijim padavinama na jugu zemlje, do kraja mjeseca očekuje se pretežno oblačno uz izraženiju kišu u Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u srednjoročnoj vremenskoj prognozi.

Kako navode meteorolozi, nešto više vedrine prognozira se na jugozapadu i zapadu zemlje. U kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni u jutarnjim satima moguća je magla i niska oblačnost. Pred kraj radne sedmice padavine će se proširiti i na centralna i sjeverna područja Bosne, a nije isključena i pojava snijega. Temperature zraka bit će primjerenije mjesecu novembru a mraz je moguć na planinama i visoravnima.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 2°C do 8°C u Bosni, u Hercegovini od 7 do 12°C. Maksimalne dnevne temperature kretat će se od 10°C do 15°C u Bosni, na jugu zemlje do 18 °C.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama početak decembra obilježit će nestabilno vrijeme sa kišom u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na visokim planinama moguć je snijeg i susnježica. U jutarnim satima očekuje se mraz u Bosni. Pred kraj sedmice (05.12.- 09.12.) doći će do stabilizacije vremenskih prilika.

Jutarnje temperature zraka varirat će između -3°C i 4°C u Bosni, na jugu zemlje do 6°C. Najveće očekivane dnevne temperature između 6 i 14°C, saopćeno je.

