Minusi stežu, temperatura i do – 13 stepeni Celzijusa

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima postupno povećanje oblačnosti sa jugozapada.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu do 1, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 9 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -7, a najviša dnevna oko 0 stepeni.

I danas je upaljen žuti meteolalarm zbog niskih temperatura u pojedinim bh. regijama.

U Livnu se očekuje minimalna temperatura zraka oko -6 stepeni, u Sarajevu oko -7 stepeni, Foči i Višegradu od -10 stepeni, a u planinama i do -13 stepeni, dok se u Trebinju očekuje minimalna temperatura zraka oko -4 stepena.

– Budite svjesni da se očekuju niske temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženom populacijom, naprimjer, starije i veoma mlade osobe i beskućnici – navodi se na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

