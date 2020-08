Ministar Mandić: Ko dođe na respirator, više je na onom nego na ovom svijetu

Oni koji ne vjeruju u koronavirus neka odu volontirati u bolnicu, pa vide kako je kada se umire. Naslušao sam se svega i svakakvih teorija zavjere, ali ništa dok ne vide svojim očima, poručio je ministar.

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić kaže da je trenutna situacija s koronavirusom u BiH rezultat naše nepažnje.



– Transmisija bolesti je lokalna, vidite kako je sve otprilike u krugu obiteljskih klastera, prijatelja. Koliko su bili podigli gužvu što se zabranjuju kafići, noćni klubovi, a to su mjesta gdje se najlakše prenosi koronavirus. Jedino što sada možemo jeste da ovom virusu ne dozvolimo da se širi. A mi svi radimo obratno. Onda nam je kriv svatko drugi osim nas. Došli smo do toga da je svatko odgovoran za sebe i svoju okolinu – rekao je Mandić za Avaz.



Ističe kako je primijetio da ljudi postavljaju pitanje je li moguće da svi koji budu na respiratoru i umru, što ga, kako kaže, šokira.



– Pa, čovječe, završi barem osnovnu školu pa komentiraj. Tko dođe na respirator, on je više na onom nego na ovom svijetu. Znači, ne može sam disati i treba mu potpomognuta ventilacija, koja će uspjeti ili neće uspjeti pomoći. Ovdje se jednostavne stvari ne shvaćaju. Drži rastojanje, nosi masku, to ne mogu razumjeti nikako. Ako se nastavimo ovako ponašati, zatvorit ćemo granice sami sebi i zbrajat ćemo mrtve, kao da ništa nismo naučili za sve ove mjesece. Krivnja je samo na političarima, ministrima, pomoćnicima… Oni su krivi, a mi ćemo se družiti, slaviti, ljubiti, u noćnom baru se okupljati, a političari su krivi ako se nešto dogodi – istaknuo je Mandić.



A za one koji i dalje negiraju postojanje koronavirusa i smatraju ga teorijom zavjere, ministar Mandić ima jasnu poruku:



– Neka odu volontirati u bolnicu, pa vide kako je kada se umire. Naslušao sam se svega i svakakvih teorija zavjere, ali ništa dok ne vide svojim očima.

Autor: Vijesti.ba / Avaz.ba