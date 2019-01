Milorad Dodik: Zadovoljan sam i zahvalan Čoviću

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik govorio je danas o prisustvu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i ambasadora Hrvatske u BiH Ivana Del Vechija na jednom od prijema povodom obilježavanja Dana Republike Srpske koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.



Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je zahvalan predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću što je 9. januara bio u Banjoj Luci na akademiji u povodu dana RS-a, ističući da je to dio Čovićevog opredjeljenja da gradi dijalog s narodima u BiH.

Naglasio je da ambasador Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio tog dana u Banjoj Luci bilo samo na prijemu, a ne na akademiji, niti na dodjeli odlikovanja.

-Ranije smo se bili dogovorili da se tog dana vidimo u Banjoj Luci, i na kraju prijema sreo sam se s njim. Kako to neko tumači, to je njihova stvar. Zahvalan sam Čoviću što je bio s ljudima iz hrvatskog naroda, to zaslužuje našu pažnju i mi ćemo na njihov poziv, kada budu obilježavali važne narodne praznike biti tamo, bez obzira što imamo mnogo neraščišćenih istorijskih pitanja. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan i zahvalan sam gospodinu Čoviću što je bio sa ljudima iz hrvatskog naroda i mislim da to zaslužuje našu pažnju – rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

Veoma je važno, kaže, da se bude konstruktiran i da postoji podrška. Smatra da je neprimjereno da ljudi koji čestitaju “dan RS budu izloženi linču”.

Šta god, kaže, neko rekao, RS će nastaviti da slavi svoj dan, 9. januara, jer “postojeći zakon o tom prazniku niko nije poništio, već je legitiminan i legalan”.

Dodik je ocijenio da postoje opstrukcije u formiranju Vijeća ministara BiH te da je kao predsjedavajući predložio da se održi sjednica Predsjedništva BiH na kojoj bi bio predložen kandidat za predsjedavajućeg.

Zakon je, kaže, već prekršen, jer iako su obavljene konsultacije i rečeno da nije sporno da je kandidat Zoran Tegeltija, on nije predložen.

Predsjedništvo se, naveo je, neće sastati ni po jednom drugom pitanju, dok se to ne riješi.

Autor: Fena