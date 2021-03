Milorad Dodik: RS ima plan i koncept za mirni razlaz

Milorad Dodik ocijenio je da BiH međunarodni intervencionizam ništa nije dao, te da je ovoj zemlji potreban miran razlaz i novi dogovor, bez visokog predstavnika.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa predstojećim izmjenama Izbornog zakona u BiH i njegovom najavom da će predložiti da predsjednik Republike Srpske po automatizmu bude i član Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da bi to mogao biti i zvaničan prijedlog ako sa drugim političkim partnerima bude postignut konsenzus.



– Vama i vašoj mašti prepustio bih da malo analizirate razloge za i protiv, a vjerujem da bi sa nama zajedno našli razloge da je to samo pozicija jačanja Republike Srpske – rekao je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.



On je pojasnio da bi predsjednik Republike u tom slučaju neminovno bio nadležan i za sve one koji su u zajedničkim institucijama i mogao bi da sa stanovišta svojih obaveza napravi najbolju moguću koordinaciju između struktura u Republici Srpskoj i na nivou BiH.



– Inače, mi smo nezadovoljni BiH i već smo u fazi čekanja da se ona raspadne i, naravno, mislimo da to treba da se desi na miran način – rekao je Dodik, koji smatra da međunarodni intervencionizam BiH ništa nije dao, već je samo zaključao probleme, jer ništa od onoga što su uradili stranci ne funkcioniše.



Sada, dodao je, pokušavaju da nametnu reviziju Zakona o javnim nabavkama i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koje su donijeli na silu, što pokazuje da to nije bilo ni legitimno ni dobro, čim ga tako brzo mijenjaju.



– Oni sada traže od nas da mi damo neku novu priču o legitimnosti tih zakona i kršenju Ustava prije svega – naveo je Dodik, kojem, kako je pojasnio, nema ništa mučnije nego kada čuje zapadnjake da pozivaju na poštivanje pravne države i prava.



– Uvijek ih upozoravam da sam alergičan na tu njihovu priču o vladavini prava, jer su oni napravili atmosferu tipične nevladavine prava. Ako se ne poštuje najvažniji akt u zemlji, a to je Ustav, onda ne možemo pričati o vladavini prava

– rekao je Dodik i dodao da su oni ohrabrivali i davali podršku visokom predstavniku, za kojeg je rekao da je najveći kriminalac na ovim prostorima od kad ovdje postoje pravo i pravna država.



Dodik je naglasio da je izborno zakonodavstvo u nadležnosti entiteta, te podsjetio da je još na prvim izborima u BiH OEBS to prenio bez ikakve saglasnosti na nivo BiH i nametnuo izborna pravila da se izbori vrše na nivou zemlje, mada je trebalo da se izborni proces odvija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/.



Prema njegovim riječima, o promjenama u ovoj zemlji mogu odlučivati samo Republika Srpska i FBiH kao entiteti i niko više, nikakav visoki predstavnik, te je upravo zbog toga BiH dovedena pred kolaps.



– Predlažem miran razlaz i novi dogovor u BiH, bez ikakvog novog visokog predstavnika koji treba da dođe sa snovima propalim 100 puta do sada, a nama su predočeni prije 20, 30 godina kako treba da se napravi multietnička država – rekao je Dodik i dodao kako je i kancelarka zemlje iz koje se pominje da bi mogao da bude novi visoki predstavnik prije nekoliko godina rekla da je koncept multietničnosti mrtav.



Zato je važno, istakao je, što je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da visoki predstavnik ne treba već da treba da bude ukinut.



Dodik je podsjetio da je jednim zaključkom Narodne skupštine pokrenuta inicijativa za mirnim razlazom u BiH, što treba da bude od koristi svima, jer može da omogući bolji život i Bošnjacima i Hrvatima i Srbima.



– Niko neće praviti “kineske zidove”. Mi imamo plan i koncept kako bi to izgledalo – sloboda prolaska, povezivanje, možda čak i neke zajedničke funkcije za prelazni period, kao što je pitanje monetarne politike ili spoljne politike – dodao je Dodik.

