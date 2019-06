Milorad Dodik: “Rizikuju da BiH uopšte postoji”

“Neće se igrati sa srpskim nacionalnim interesima na nivou BiH. Ona će biti predstavljena u punom kapacitetu ili neće biti nikako. Mene Bakir Izetbegović, on meni nije nikakav partner. On mene ne zanima. Oni su pobjednici kod svog naroda, ja to ne mogu da mijenjam, biram ili izbjegnem. Na nivou BiH mi donosimo odluke i znamo šta nam pripada”, kazao je danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

“To Bošnjaci danas ne daju Srbima, pokušaju da nam pošalju poruku da mora on da odlučuje šta je naš interes. Oni moraju da shvate da ono što se zove srpska politička reprezentacija nije ono što je bila nekada“.

Dodik je dodao da se je mnogo toga neustavno u BiH.

“Neustavan je Tužilački savjet, Sud i Tužilaštvo i što je najgore napravili su katastrofalnu praksu i bili u funkciji političkih progona. Da bi obračunali i činili dalje progorne, krenuli su na VSTV i doveli tužioce koje njima odgovaraju da bi procesurirali zajedno sa podaničkim medijima i pokušali devastirati još više stvari“, ističe i dodaje:

“Oni rizikuju da BiH funkcioniše, a ja bih rekao da rizikuju da BiH uopšte postoji, a oni koji tvrde da BiH tvrde da BiH ne može da se raziđe, samo ću ih podsjetiti da je bilo mnogo onih koji su govorili da Jugoslavija ne može da se raspadne pa ste vidjeli kako to izgleda“.

“Ponovo da kažem, Izetbegović nije moja koalicija niti moj partner. RS je odlučila i neće u NATO, džaba pričate priču. Ne razumijem zašto je sada toliko u interesu Bošnjaka da se sada priključe. Neće. Ne može jer to neće srpski narod. Ne mogu se u BiH tako donositi odluke. To što je bilo prije, to je neka druga priča“, dodao je i nastavio:

"Meni je žao budžeta, neću ni je dobivati platu od ponedjeljka ako ne dođe do odluke o privremenom finansiranju"