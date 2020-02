Milorad Dodik: Pređena je crvena linija djelovanja

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik najavio je danas da će iduće sedmice SNSD-e i HDZ-e u bh. parlamentarnu proceduru uputiti zakon o Ustavnom sudu BiH u kojem neće biti mjesta za strane sudije.

-Naredne sedmice ćemo zajedno predložiti zakon na nivou Parlamentarne skupštine BiH koji reguliše to pitanje. On podrazumijeva da se nađe mehanizam i modul zamjene i načina izbora domaćih sudija i redefinše način odlučivanja Ustavnog suda BiH, koji ne može da ostane ovakav – rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



On je, nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, rekao da dok se ne usvoji taj zakon neće biti odlučivanja ni o jednom drugom pitanju, uključujući i evropska pitanja.



Ponovio je da će u radu institucija na nivou BiH, tamo gdje mogu, odmah zaustaviti bilo kakvo donošenje odluka, a tamo gdje moraju da učestvuju u odlučivanju, glasat će protiv.



– To se danas mogli da vidite u Domu naroda Parlamenta BiH i to ćemo nastaviti da radimo – rekao je Dodik i podsjetio je da su u Domu naroda četiri poslanika SNSD-a glasala protiv, a jedan poslanik SDS-a je bio uzdržan.



– To znači da smo posložili nove prioritete – rekao je Dodik i dodao da je posljednja odluka Ustavnog suda BiH „podvala i predstavlja crvenu liniju za RS“, što je sinoć rekao i ambasadorima Kvinte.



Poručio je da je „ovo politička tuča, da se narod nema čega bojati“.



-Ovo će možda malo duže trajati, a mi pozivamo na dijalog – rekao je Dodik i pozvao javnost u RS da „stane iza jedinstvenog stava RS po ovom pitanju“.



Ustvrdio je da nema blokade bh. institucija, već samo neučestvovanje u odlukama, jer je Ustavni sud BiH „nakaradan i odluke donosi mimo prava te pod političkim uticajem cetara moći iz Evrope i svijeta“.



-Prioritet u BiH nije ni EU ni bilo šta drugo, nego isključivo pitanje sudija Ustavnog suda i način njegovog rada. Kada to riješimo nastavljamo dalje da rješavamo. Ako to stoji sedam dana, sedma mjeseci, uredu. Ako stoji sedam godina, onda vjerovatno neće biti BiH – ustvrdio je.



Dodik je rekao da u RS neće biti poskupljenja struje u ovoj godini.

Autor: Fena