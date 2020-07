Milorad Dodik po starom: Trebinje je srpski grad, nema tu polemike

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas je dao svoj stav na brojne rekacije u domaćoj javnosti na tvrdnju srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o tome da je Trebinje srpski grad.

Dodik je istakao da je “ta mržnja okrenuta prema svemu što je vezano za Srbe u cjelini, pogotovo u RS i Srbiji, njihovu saradnju i mogućnost da realizuju veoma važne projekte”.

– To osjetim svaki put kada odem u Sarajevo i kada imam obaveze kao član Predsjedništva BiH. Oni su toliko ostrašćeni u tom pogledu i veoma uvezani i ujedinjeni. Tu nema razlike između SDA, SDP-a Komšića ili bilo koga tamo. Svi sviraju isti instrument mržnje prema Srbima i Republici Srpskoj u nastojanju da iskoriste međunarodnu privrženost njima, istu onu od koje su bili podržani i tokom rata”- istakao je Dodik.

On je poručio da Trebinje nije grad Bakira Izetbegovića ili njegovog oca, već grad srpskog naroda i Republike Srpske i da nema potrebe za polemikom.

– To što se oni pozivaju da su nešto napravili u Trebinju stvar je turske okupacije koja je bila na ovim prostrima nekoliko vijekova i logično je da narod koji je bio okupiran ne može da slavi bilo šta od tih okupatora. U Trebinje je svako dobro došao i to je nesporno, ali je isto tako vidljivo da je Trebinje u Republici Srpskoj i da je to srpski grad u cjelini što se može vidjeti po gradskoj upravi, institucijama i načinu života- rekao je Dodik.

Autor: Avaz.ba