Milorad Dodik otkrio šta će odmah uraditi po ulasku u Predsjedništvo BiH

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik rekao je da BiH mora da se vrati svom ustavnom poretku i da je to jedini način da ona preživi.

Dodik je u intervjuu “Srni” naglasio da sve što su stranci do sada nametnuli u BiH ne može da izdrži vrijeme, jer je svako nametanje samo sila, te da je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma odmah krenuo atak na prava Republike Srpske, da se ona umanje i unište i da se u prvoj fazi od RS napravi prazna ljuštura, a kasnije i besmislena zajednica.

“Ne treba vjerovati onima koji na međunarodnom planu kažu da poštuju Dejtonski sporazum, jer da poštuju ne bi ga urušili do te mjere da je danas na sceni pravno politička situacija koja se potpuno razlikuje od onoga što je napisano u Ustavu, a što će biti problem BiH u budućnosti“, istakao je Dodik.

On je najavio da će odmah po ulasku u Predsjedništvo tražiti da se donese odluka o podnošenju tužbi pred međunarodnim i domaćim sudovima protiv visokih predstavnika koji su kršili međunarodno pravo i podsjetio na izjavu Paddya Ashdowna da su on i njegovi prijatelji, takođe Britanci, Chris Patton i George Robertson “uložili mnogo napora da disciplinuju političare u BiH, prije svega, u RS i da su njihovi postupci ponekad bili brutalni“.

“To je Ashdown izjavio na sastanku što je sasvim dovoljno da ga tužite i da svaki, iole objektivan, sud presudi jer je on kao visoki predstavnik bio dužan da štiti Dejton a ne da ga razgrađuje. Uz to sve još kad nam stranci počnu da pričaju o kriminalu i korupciji to je toliko smiješno. Navešću samo primjer Ashdowna koji je kupio kuću za 100.000 KM od muslimanskog generala na Jablaničkom jezeru i nakon toga je prodao za milion i po kada je odlazio. Šta je to nego korupcija. Ali oni misle da će sve to neko zaboraviti i zato njima Milorad Dodik, možda, i smeta jer previše zna i previše pamti“, rekao je Dodik.

On je naglasio da BiH nema šansi sve dok najveći dio vlasti kreiraju stranci i kao takva ne može uspjeti, kao što ni pokušaji njene centralizacija nisu i neće ništa dobro donijeti ni narodu ni BiH.

Autor: Srna