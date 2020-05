Milorad Dodik: Opozicija nije ništa radila u krizi

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je uvođenje vanrednog stanja tokom epidemije virusa korona u Republici Srpskoj bilo opravdana mjera, te da nije bilo nijedne zloupotrebe tog stanja.

Kada je riječ o optužbama opozicije za uvođenje tog stanja usljed čega nije bilo održavanja sjednica Narodne skupštine, Dodik je rekao da jedna manja grupa opozicionara galamom, odugovlačenjima i ličnom promocijom uporno zloupotrebljava parlament i procedure, dodajući da je zbog takvih pojava vanredno stanje kada parlament zasjeda, a ne kada ne zasjeda.



On je za RTRS istakao da je zbog takvog ponašanja onih koji misle da mogu beskrajno da manipulišu, te maltretiraju skupštinsku većinu i cijelu javnost, opao interes građana da gledaju prenose sjednica parlamenta.



“Uvođenje vanrednog stanja je bilo opravdana mjera. Nije bilo nijedne zloupotrebe tog stanja da bi se donijele neke mjere koje bi bilo kome pogoršale situaciju. Sve mjere su donesene da bi poboljšale opštu i pojedinačnu situaciju ljudi”, rekao je Dodik.



On je naveo da je opoziciji lako da optužuje kada nije ništa radila i ljenčarila je tokom epidemije.



“Ja sam radio po 14-15 sati dnevno, dogovarao pomoć za RS… Poslije ova dva mjeseca borbe sa virusom korona ja sam umoran, a oni (opozicija) su veoma odmorni”, rekao je Dodik.



On je ponovio da je stav Republike Srpske i Narodne skupštine da treba obustaviti odlučivanje na nivou institucija BiH dok se ne riješi pitanje odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, ali da je nakon pojave virusa korona, bilo logično da se prihvati odlučivanje po pitanjima važnim za tu situaciju.



“Bilo je potrebno donijeti nekoliko mjera u vezi sa karantinima na granicama što je pomoglo RS-u. Dakle, prihvatili smo da odlučujemo jer je riječ o vanrednoj situaciji, ali kada to prođe vratit ćemo se realizaciji naših zaključaka”, rekao je Dodik.



Kada je riječ o nezakonitom izboru članova CIK-a BiH o čemu se čeka odluka Suda BiH, Dodik je rekao da “političko Sarajevo vodi računa da što više devastira i destabilizuje RS, te da u tom pogledu koristi izdajnički nastrojene ljude i pojedince iz SDS-a i PDP-a”.

Autor: Vijesti.ba