Milorad Dodik: Nemamo odluku o članstvu u NATO-u

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da odluke o članstvu BiH u NATO nema, niti će je biti, te da o tome “odlučujemo mi u Republici Srpskoj”.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjave Željka Komšića i Bakira Izetbegovića da se ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov miješa u unutrašnje stvari BiH i “ne poštuje odluke njenih institucija” kada je riječ o tome da li BiH treba ući u NATO, srpski član Predsjedništva je rekao da odluke o članstvu u NATO nema i nema puta BiH u taj savez, niti će ga biti i za to im nije kriv Ivancov ni Ruska Federacija.



– Ruska Federacija ima prijateljsku politiku prema BiH, zasnovanu na međunarodnom pravu, ne krijući da ima dobre odnose sa Republikom Srpskom – naglasio je Dodik.



On je istakao da Komšić i Izetbegović ne vode principijelnu politiku, niti brane interese BiH, jer to što govore nije interes Republike Srpske.



– Oni su obični trbuhozborci svojih mentora, koji se kriju po drugim ambasadama u Sarajevu. Da su zaista zaštitnici interesa BiH u koju se kunu ne bi žrtvovali svog ministra bezbjednisti zarad ambasadora Pakistana, i ne bi pažljivije gledali šta kaže Savjet za provođenje mira, izmiljeno tijelo, nego parlament BiH, biran na izborima – konstatovao je Dodik.

